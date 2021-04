No lo hace fácil para nadie: Agüero y el astronómico salario que pide

Sergio Agüero busca equipo pero no quiere decir que esté desesperado. Al menos eso parece al saber la astronómica cifra que pediría a Chelsea para no tener que salir de la Premier League.

Agüero sabe que hay varios interesados y que ya bastante ayuda fue salir gratis de Manchester Cirty. Por eso ahora siente que puede pedir y lo hace a lo grande: ¡230.000 euros por semana, 11 millones netos por temporada!



Sí, tiene 32 años, pero es un goleador garantizado, más allá de sus últimos meses sin jugar en el City tras recuperarse de una lesión. No es gratuito que hayan manifestado interés por él equipos como FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain y Juventus.



La cifra que negocia el agente del argentino, de la Gazzetta dello Sport, es apenas 50 mil euros menos que lo que percibía en el equipo de Guardiola, lo que deja claro que no está dispuesto a resignar salario y no hará excepciones.



Ante ese panorama, para FC Barcelona sería difícil competir, teniendo en cuenta la grave crisis económica que sufre y que ha impedido, entre otras cosas, la renovación de Messi. La amistad entre ambos sería la única carta de Laporta para convencerlo.



Para Juventus, según la fuente, también hay dificultades financieras tan importantes que, aunque no lo digan, consideran la salida de Cristiano Ronaldo por costos.



Así las cosas, la puja se reduciría a PSG o Chelsea, pero sin tener claridad sobre el futuro de Mbappé, los franceses no saldrían como locos al mercado por nadie. ¿Al final están solos en Stamford Bridge en la pelea? Ojo que esa es una carta para jugar, ahora que Agüero parece tan firme en sus peticiones.