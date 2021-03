¿Del azul al rojo? Agüero pasaría del City al United de puro aburrido

Sergio Agüero ha perdido su toque de buen humor, de felicidad eterna, de picardía. Se le ve hundido en el banquillo de suplentes de Manchester City, harto de esperar una oportunidad que no llega.

Por eso, según el exUnited Paul Ince, está tentado a pasar de la acera del Manchester City a la del United, este último muy a la expectativa de la renovación, que todavía no se logra, para pescar en el mercado una ganga como la que disfruta ahora con Edinson Cavani.



Se dice que FC Barcelona, ​​Inter de Milán y Chelsea también estaría interesados en el delantero, de 32 años, pero el United tiene a su favor que le ahorra una mudanza y le ofrece condiciones económicas muy parecidas a las que está disfrutando hoy, aún sin jugar.



Podría, según recuerda el diario The Sun, repetirse la historia de Eric Cantona desde Leeds, una operación que hiciera el propio Sir Alex Ferguson durante el tiempo de Ince en Old Trafford: "fue solo Fergie lanzando un nombre y arriesgándose, probando suerte. En unos días se cerró el trato. Quizás eso es lo que Ole Gunnar Solskjaer debería hacer con Agüero este verano".



Ince recordó que no sería, en todo caso, un movimiento nuevo para los rojos: "Sergio Agüero podría dejar el Manchester City, ¿por qué el United no debería hacer un movimiento por él? Sucedió con nosotros en 1992 cuando Howard Wilkinson le preguntó a Sir Alex Ferguson sobre fichar a Denis Irwin".



Sin embargo, la posibilidad de dos atacantes tan veteranos como Cavani y Agüero sigue sin encajar en el modelo de negocio del United, que apuesta por más talentos jóvenes o inclusive fenómenos como Harry Kane (27 años). Si es coherente, iría Solksjaer primero por Haaland (20)que por cualquier otro de los candidatos.