Les hablan, James y Mina: salidas y pedidos de Benítez los condenarían

Uno está trabajando a marchas forzadas, el otro apurando sus vacaciones. Lo que sí comparten es el rótulo de 'transferibles' que, según la prensa británica, les ha puesto encima el nuevo entrenador de Everton, Rafa Benítez.

James Rodríguez y Yerry Mina estarían en la lista de seis posibles salidas, para 'hacer caja' y abrirles espacio a los tres primeros jugadores que pretende el DT español.



Según el diario The Telegraph, la lista está liderada por James, debido básicamente a su alto salario, el cual, según las informaciones conocidas al momento de su fichaje en 2019, bajó de 8 millones de euros a 5 millones por temporada. El 'sacrificio' fue para acelerar la salida de Real Madrid y terminar de una vez con el 'ninguneo'. Pero en todo caso sigue siendo el jugador más caro de la nómina y uno de los que más bajas por lesión sumó: 15 partidos en total.



Pero no es el único nombre: Andre Gomes, Bernard, Fabian Delph, Yerry Mina y Cenk Tosun. Mina, sí. El que vino de menos a más en la Selección Colombia, coronando muy buenas presentaciones, como contra Uruguay en cuartos de Copa América, y otras menos vistosas, como en los penaltis de la semifinal contra Argentina.



Ese mismo que superó los problemas físicos para estar a órdenes de Ancelotti y quien todavía no conoce a Benítez, pues está de vacaciones. El que pasó la primera temporada al margen por lesiones, logró asentarse luego pero cometió errores que se sumaron a reincidencias en líos físicos y acabó dando la sensación de tener que buscar a otro central con más regularidad. Casi desde su llegada a Europa, ese sube y baja ha sido su día a día.

Everton could sell six senior players as Rafael Benitez look to rebuild squad | @telegraphducker

https://t.co/kWEd3ZZGw1 pic.twitter.com/WCNVEnzdWw — Telegraph Football (@TeleFootball) July 15, 2021

Dice el Telegraph que el dueño Farhad Moshiri gastó más de 400 millones de libras esterlinas en jugadores desde su llegada, en 2016, sin cumplir la meta del regreso a competencias europeas. Ahora, con la millonaria construcción del nuevo estadio encima, lo que necesita es flujo de caja, no gastos.



Esa sería la razón de la salida de jugadores que movieron la billetera en su momento pero que ahora se consideran prescindibles: por poner un ejemplo, Mina costó 30 millones de euros, un negocio redondo para FC Barcelona, que lo compró en 13 millones y nunca lo usó, pero no tan rentable en Goodison Park. Bernard, Delph y Tosun ya estaban sentenciados desde los días de Ancelotti, todos por no hacer la diferencia cuando les llegó la ocasión y por lesiones, al final.



Pero la pregunta ahora es: ¿para qué quieren tantas salidas? ¿Si salen seis, quiénes llegarían? De nuevo, malas noticias para James y Mina: un mediocampista ofensivo, un central y un arquero.



Según el diario Liverpool Echo, hay dos negocios prácticamente listos: Asmir Begovic y Andros Townsend.



El primero ha pasado cuatro años en Bournemouth, desde que llegó procedente del Chelsea en 2017, y fue portero titular durante la última temporada. Acumula cesiones en el Qarabag y el AC Milan en la temporada 2019/20, lo que es bueno, porque suma experiencia, pero malo, porque no se quedó. Everton siente que Pickford necesita competencia y por eso agiliza los trámites.



El otro, Townsend, viene de 34 apariciones en la Premier League en Crystal Palace en la última temporada, con un gol y cinco asistencias en la cuenta. Es cierto que el zurdo colombiano es mejor, con ventaja, pero el inglés es muy sacrificado en la marca y radicalmente menos costoso. ¿La edad? Ahí también empatan: tienen 30 años.



Para Mina tampoco hay noticias alentadoras pues la gris experiencia de FC Barcelona lo acecha: de allí vendría su posible reemplazo, nada menos que Clement Lenglet. El francés vive sus horas más bajas en el equipo de Messi, de hecho lo arrastró en la última Euro, pero por europeo o por lo que sea, inspira confianza en el DT Benítez. Su costo es el primer lío: los catalanes esperan recibir 20 millones de euros por él, entienden que en este momento no es fácil encontrar un equipo que lo pague y por eso no descartan un préstamo con opción de compra obligatoria, sobre la base de un mínimo de partidos jugados, pero entendiendo que el club de destino pague la totalidad de la ficha. En todo caso, sería la sentencia de Mina a la suplencia.



Habría un cuarto interés, el extremo Demarai Gray, del Bayer Leverkusen, pero todavía no se ha pasado a la oferta formal, hasta no tener los fondos suficientes.



De esta manera, los rumores son tan desalentadores para James y para Yerry Mina como se temía cuando llegó Benítez como reemplazo de Ancelotti. Todo lo avanzado habrá que volver a andarlo, solo que ahora sin simpatías ni nada que se le parezca. Puede ser un reto o la condena de nadar y nadar para ahogarse en la orilla. Trabajo y tiempo son la única respuesta.