Sarri le baja el tono a polémica con Kepa: 'Fue un gran malentendido'

En la Copa de la Liga que le ganó Manchester City a Chelsea, la noticia no pasó por el título de los 'ciudadanos' sino por el incidente que protagonizaron el DT y el arquero del equipo perderdor.

Sarri ordenó la salida de Kepa a pocos minutos del final del partido, justo antes de la definición por penaltis, que debía asumir el suplente 'Willy' Caballero, pero el español se negó a salir de la cancha.







Aunque se interpretó como una desobediencia del jugador, el propio entrenador le bajó el tono a la polémica: "Fue un gran malentendido. Pensé que tenía calambres, que no sería capaz de estar en los penaltis, pero no era eso y estaba apto... Él pensó que el cambio era por un problema físico y dijo que no tenía problemas físicos, estuvo bien", dijo Sarri.



El DT dijo que tardó en entender y que ahora solo queda hablar con Kepa: "tengo que hablar con él pero solo para clarificar la situación porque es ahora cuando lo entiendo todo bien", añadió



¿Y por qué intentó irse al vestuario cuando Kepa se negó a salir? "Solo quería volver a tranquilizarme", dijo.



Curiosamente, Callum Hudson-Odoi, en entrevista post partido, defendió al arquero español: "Apoyo a Kepa en esto, no creo que hubiera que sustituirle, ha jugado todo el partido y su confianza es alta. No estoy de acuerdo con que los porteros sean sustituidos antes de la tanda de penaltis", explicó el inglés.



¿No era un malentendido? Parece que hay más dudas que certezas...



Finalmente, el propio Kepa habló del incidente y explicó lo mismo que su entrenador: