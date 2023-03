¡Cuánto se extrañan! Mané y su predicción sobre el caos de Liverpool

Liverpool tiene amor propio. No se entendería de otra forma que un día pierda 2-5 contra Real Madrid, derrumbado deportiva y anímicamente, y otro salga y gane en Premier League con la contundencia de antaño, como hizo contra Wolverhampton (2-0).

Pero en este punto de la temporada ya nadie se llama a engaños, se entiende que el otrora temible equipo de Klopp no peleará títulos sino que intentará apenas entrar por una ventana a la siguiente Champions y salvar algo de un año para el olvido, que justamente tiene para muchos una causa común: Sadio Mané.



Todos en Anfield creen que todo se vino abajo con la salida del senegalés pero curiosamente él no cree que haya sido así.



Mané, quien salió de Liverpool a cambio de 35 millones de euros con destino al Bayern Munich, donde ha tenido problemas físicos y no ha cumplido las expectativas, habló del mal momento de su ex equipo, al que sigue al centímetro.



"Liverpool volverá", dijo Mane al diario Bild. "Estoy convencido de que superarán esta situación. Tuvieron muchas lesiones y duras pruebas, pero Jürgen Klopp es definitivamente el hombre adecuado", comentó, en alusión a las críticas que hay sobre el alemán y su presunto desgaste al frente de la plantilla.



"Llevará al Liverpool de regreso, a partir de esta temporada, los jugadores lo aman", insistió Mané, ganador de una Premier League, la Champions League, la FA Cup, la Copa de la Liga, el Mundial de Clubes de la FIFA y la Supercopa. ¿Y si encuentras un camino de regreso, como Griezmann en Atlético, como Lukaku en Inter, como tantos otros? No sé... piénsalo...