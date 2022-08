Cristiano Ronaldo, foco de burlas: referente se refirió a su actitud

Nuevo director técnico, nueva temporada para el Manchester United, pero ha vuelto a ser una gran decepción. Los ‘Red Devils’ recibieron la visita del Brighton & Hove Albion, en partido que marcó el inicio de Erik ten Hag como estratega del club. Sin embargo, ese dicho de técnico que debuta gana no se cumplió y con una cara preocupante, no pudieron quedarse con el triunfo.

Una derrota por un marcador de 1-2 que pudo ser peor porque en el descanso, Manchester United iba perdiendo por dos goles de diferencia. Alcanzaron a reaccionar tras regalar dos contragolpes por errores defensivos que el Brighton & Hove Albion aprovechó. Los dirigidos por Erik ten Hag tan solo pudieron descontar con un gol en contra del argentino Alexis Mac Allister.



Dos errores marcaron un mal inicio del Manchester United en esta temporada que apenas inicia, y el desliz fue calificada como una gran decepción para Erik ten Hag, además, señaló que deberán trabajar muchísimo para mejorar esos problemas que tuvieron en los 90 minutos. Un infierno el trabajo que habrá, mantuvo en rueda de prensa el estratega neerlandés.



El resultado negativo en la primera parte fue un mensaje para Erik ten Hag de salir a arriesgar en el segundo tiempo. Sacó a Fred y metió a Cristiano Ronaldo a los 53 minutos. Sin embargo, ni el portugués pudo lograr el empate del Manchester United, y menos acercarlo a un triunfo. Cristiano estuvo en el foco de las burlas recordando que en el último amistoso disputado en el Old Trafford frente al Rayo Vallecano en el descanso abandonó las instalaciones del estadio, un hecho calificado como inaceptable por ten Hag.



En el debut de la Premier League, Cristiano Ronaldo entró en el segundo tiempo, y pese al marcador desfavorable de dos goles en contra, el portugués no abandonó el estadio. Roy Keane, exfutbolista del Manchester United felicitó de manera jocosa al portugués recordándole ese hecho en el amistoso contra Rayo Vallecano. En conversaciones con Sky Sport, el irlandés dijo, “me alegro de que no se fuera antes de tiempo”. Una burla que tenía otro sentido, y era recalcar el compromiso que tiene Cristiano pese a todas las dudas de su salida de los ‘Red Devils’.