Rooney planta cara: fuerte respuesta sobre salarios de futbolistas

Wayne Rooney es uno de los hombres más reconocidos de Inglaterra por su paso por el Manchester United y la selección de ese país. Ahora, el jugador del Derby County tiene una columna en el Sunday Times y allí aprovechó para hablar sobre la polémica que hay en Inglaterra con los salarios de los futbolistas.

Desde hace unas semanas, los directivos del fútbol inglés están buscando recortar o aplazar el 30% del salario de los futbolistas mientras pasa el coronavirus. Esta medida se tomó luego de que el secretario de salud, Matt Hancock, pidió un esfuerzo de estos deportistas.

“¿Por qué los futbolistas son de repente los chivos expiatorios? Que la Premier League sólo anuncie la propuesta, y cómo lo ha hecho, aumenta la presión sobre los jugadores y, en mi opinión, ahora es una situación en la que no tienen nada que ganar: si los jugadores salen y dicen que no pueden estar de acuerdo o que no están dispuestos a recortarse sus salarios en un 30%, incluso si las razones reales son que arruinarán financieramente a algunos, se presentarán como 'Reducción de pagos por rechazo de jugadores ricos'", aseguró Rooney.

Y es que como en muchos países, los directivos han hablado en medios de comunicación de los altos costosEsí, de las nóminas de los equipos, situación que los lleva a tomar medidas drásticas, según ellos.

“Me pareció extraño porque cualquier otra decisión en este proceso se ha tomado a puerta cerrada, pero esto tuvo que anunciarse públicamente. ¿Por qué? Sentimos como si fuera para avergonzar a los jugadores, forzarlos y arrinconarlos para que paguen la factura por la pérdida de ingresos", escribió Rooney.

Eso sí, Rooney dejó claro que los futbolistas sí quieren ayudar ante la difícil situación social que también vive Inglaterra, aunque esto signifique una pérdida a la contribución del Tesoro.



“Todos los jugadores de la Premier League quieren participar, y lo harán, en hacer contribuciones financieras significativas en estos tiempos sin precedentes. La deducción salarial del 30% propuesta durante un período de 12 meses equivale a más de 568 millones de euros en reducciones salariales y una pérdida en las contribuciones fiscales de más de 227 millones al Gobierno. ¿Qué efecto tiene esta pérdida de ingresos para el Gobierno y el Sistema Nacional de Salud? ¿Se consideró esto en la propuesta de la Premier League y el Secretario de Salud, Matt Hancock, cuando pidió a los jugadores que redujeran su salario? Tomar una deducción salarial del 30% le costará al Tesoro sumas sustanciales. Esto sería perjudicial para nuestro NHS y otros servicios financiados por el Gobierno", finalizó.