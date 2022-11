Rio Ferdinand le baja el dedo al Arsenal líder: una dura advertencia

Arsenal no se lo cree y tal vez nadie puede creer que los tantos años de Mikel Arteta se hayan demorado un poco en dar tanto resultado. Pues los ‘Gunners’ han pasado pruebas complicadas, pero aún así no dejan de soltar el liderato en la Premier League. Con el estratega español, han logrado pulir lo mejor del proyecto, y hacer un plantel mucho más competitivo.

La seguridad de William Saliba, un Martin Odegaard mucho más preparado a comparación de otras temporadas, un Granit Xhaka líder en el mediocampo, la labor como el mejor socio de Gabriel Jesús y los desbordes de Nketiah y Gabriel Martinelli han hecho del Arsenal un gran club en este arranque de la Premier League. Ante Chelsea, los ‘Gunners’ siguen en buena racha y le sacaron ventaja al Manchester City en la parte alta de la tabla.



No quieren soltar la primera posición de la tabla y por lo menos, tendrán un partido más antes del parón por el Mundial con la necesidad de quedarse con ese primer puesto y dormir por un mes entero como el líder de la Premier League. Nada ha cambiado, por lo menos no en el banquillo con Mikel Arteta en un proceso que empieza a dar muchos frutos a comparación de otras temporadas.



Arsenal se empieza a tomar muy en serio la posibilidad de sostener por un gran lapso el liderato. También han cambiado aspectos dentro de esta Premier League, pues con un Liverpool irregular, la pelea parece que será entre los londinenses y el Manchester City por el título. Ante esto, Rio Ferdinand, exjugador del Manchester United le deja claro a Mikel Arteta la intensidad del 2023 y lo que tendrá que mantener para quedarse con la Liga de Inglaterra.



En su canal de YouTube, ‘Vibe with Five’ que tendrá que luchar con hartas bajas y que en el clásico londinense se encontraron contra un Chelsea poco habitual en su nómina, “estoy de acuerdo que el control del balón fue un nivel más allá ante el Chelsea. Te demuestra el trabajo duro del entrenador. Pero fue ante un Chelsea a parches, no tenían a Reece James, Chillwell, Koulibaly, Fofana, Kanté… había seis jugadores fuera que más o menos son titulares en su equipo. Me impresionó como jugó el Arsenal, pero hay que ser realistas. El Arsenal es un equipo muy serio, pero ni siquiera era el once de gala del Chelsea”.



Aquí es donde aparece la advertencia de Rio Ferdinand por las bajas y el no poder mantener el nivel durante toda la temporada, “los jugadores más importantes son Gabriel Jesús o William Saliba. Si estos jugadores se caen del once, el bajón de nivel será importante. Puedes jugar con Xhaka en la posición de Thomas y llevar bien un par de partidos, pero no vas a encontrar el mismo nivel en cualquiera que sustituya a Gabriel Jesús o Saliba”. Las lesiones y ausencias jugarán un papel importante en la posible caída de los ‘Gunners’. En algún momento tendrá que caer.