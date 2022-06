Entre las críticas, un salvavidas: referente defiende a Raphael Varane

No son momentos fáciles para el Manchester United a la espera de lo que pueda ofrecer Erik ten Hag con los ‘Red Devils’. Obteniendo la sexta casilla de la Premier League, lograron por lo menos atender a una competencia europea como lo es la Uefa Europa League. Después de ganarlo todo con el Real Madrid, Raphael Varane dio el salto a la liga inglesa en donde recaló en un conjunto con un panorama complicado.

Para nadie es un secreto que el Manchester United no vive sus mejores temporadas desde que se fue Sir Alex Ferguson, la historia no ha mejorado. Técnicos que han pasado sin pena ni gloria, sacando a José Mourinho que le dio una Uefa Europa League a los ‘Red Devils’. Con Ralf Rangnick, el elenco se sujetó a lo que Cristiano Ronaldo pudiera hacer. Depender de solo un jugador es complicado, y más para un club como lo es el de la ciudad de Mánchester.

Raphael Varane nunca se pudo adaptar en su primera temporada al Manchester United, y las lesiones también lo complicaron alejándolo de 17 encuentros. Aunque no vive su mejor tramo de la carrera, cuenta con salvadores que todavía le tienen confianza y esperan que vuelva a ser el francés que encantó España y que muchos catalogaban como uno de los mejores centrales en un futuro. Rio Ferdinand abrió la discusión en su canal de YouTube, ‘Vibe with Five’.

No es fácil pasar de una liga como la española a la competitividad de la Premier League. Tampoco es sencillo adaptarse a un cambio tan abrupto. Rio Ferdinand se sujetó a ese tema, ‘viene de un equipo que sus títulos te dicen que está funcionando al más alto nivel, con jugadores jugando al máximo de manera consistente y ha llegado a una situación totalmente distinta donde el equipo no tiene funcionalidad, no tiene confianza, ni guía ni estructura para saber hacia dónde van. Ha llegado a un escenario extraño en el que deberá pensar ‘no veía esto desde juveniles’. Venir de esa cultura y ese estándar de clase mundial a lo que hay en el United es un cambio enorme’.

No desconoció el gran nivel que ha tenido Raphael Varane, y para Rio Ferdinand, se recuperará pronto de una temporada floja en especial por su mal estado físico, ‘probablemente este sentado como un conejo deslumbrado por los faros pensando ‘vaya, ¿qué es esto?’. No ha sido el jugador que esperábamos. Es lo que él te diría. Te diría ‘tengo que subir el nivel el año que viene. Necesito ayuda’’.

No solo Rio Ferdinand, sino los seguidores del fútbol esperan que el francés, que tanto brilló en el Real Madrid, se vuelva a reponer demostrando lo mejor de sí y el nivel tan enorme que se le vio en la ´Casa Balnca'.