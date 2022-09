Richarlison recuerda su pasado en el Everton: lanzó dardos al club

Para nadie es fácil abandonar un club que fue la casa de Richarlison por largos cuatro años. Goodison Park fue su lugar en donde se dio aún más a mostrar en una competencia como la Premier League en el Everton. Sin embargo, la ‘Cacatúa’ sabía que en el conjunto azul de Liverpool no iba a ser simple quedarse con el título liguero, ni pelear en Liga de Campeones o en competencias europeas.

El mercado de fichajes golpeó fuertemente las puertas en la Premier League, y cambios de rumbos se dieron. Uno de ellos fue la salida de Richarlison del Everton y su llegada a otro equipo inglés como lo es el Tottenham Hotspurs. Ahora en Londres, el brasileño se está adaptando de la mejor manera, ya marcando goles en la Champions League.



Con el Everton, arañó el descenso en la última temporada, una en la que perdió mucho protagonismo por recurrentes lesiones, al igual que su compañero británico, Dominic Calvert-Lewin que pasó por incapacidades de igual forma, pudieron salir de ese incómodo puesto sobre el final de la Premier League. Llegó el verano y una nueva oportunidad para Richarlison en un club más competitivo de la misma competición.



Sesenta millones de euros pagó el Tottenham Hotspurs de Antonio Conte por Richarlison que se instaló rápidamente en el club londinense. Sobre su salida de Liverpool mantuvo en entrevista con el medio FourFourTwo, “siempre es una decisión difícil cuando tienes conexiones tan fuertes con tu club, y ese fue definitivamente mi caso. Fui feliz en el Everton y estoy agradecido por todo lo que aprendí allí. Es un club grande con mucha historia”.



De igual manera, no titubeó en decir lo que es escaso en el conjunto azul, “sin embargo, tal vez, estén sufriendo por la falta de ambición hoy en día. Ya sabes, ese afán por ganar partidos y trofeos. Pasé cuatro años allí y pude ver que todavía quedaba un largo camino por recorrer para lograr grandes cosas”. A su vez, habló sobre lo que fue la última temporada en la que perdió protagonismo, pero fue muy intensa.



“Para ser honesto, fue muy estresante. Tuvimos muchas lesiones y el equipo no era lo suficientemente grande para hacer frente. Personalmente, también tuve algunos problemas”, comentó Richarlison. Cerró manifestando, “tan ponto como terminó la campaña anterior de la Premier League, jugé la Copa América, luego los Juegos Olímpicos, y después la Premier comenzó de nuevo. No tuve descanso y sufrí algunas lesiones durante la temporada”. Finalmente, no desconoció que vive un gran presente en el Tottenham y en Londres.