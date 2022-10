¿Cuál es la verdad sobre la tal cláusula de salida de Erling Haaland? 

¿Erling Haalandy Kylian Mbappé juntos? ¿En dónde? ¿Archirrivales en España? Se ha dicho tanto y se ha especulado sobre las cláusulas de su último contrato, por cinco años con Manchester City, que vale la pena saber qué hay detrás.

En España hacen cuentas alegres con que podría llegar a FC Barcelona y en Inglaterra se habla de una cláusula de 200 millones a partir del 30 de junio de 2024.



Sin embargo, 'The Athletic' cortó toda especulación al afirmar que no tiene ninguna cláusula de salida ni para los clubes ingleses ni de algún otro país.



'The Athletic' matiza que, en todo caso, esos 200 millones para países que no son Inglaterra seguirá bajando a partir de 2025 para los clubes no ingleses, aunque no aclara las cifras. Es eso l que alienta la ilusión de FC Barcelona, que sabe que el contrato de Lewandowski justo vencerá en 2026.



El diario Sport asegura sobre el tema: "Una situación que dará un giro a partir de junio de 2024. A partir de ese verano su cláusula es de 200 millones, pero solo para los clubes que no son de la Premier. Para los equipos que compiten en la Premier con el City se mantiene el mismo escenario: no hay cláusula de salida". Vale mencionar que, en efecto, en Inglaterra no operan las cláusulas de salida y que todo se somete a la voluntad de clubes y jugadores.



¿Y el Real Madrid cómo va en ese negocio? Igual que todos los que no son Premier League: si lo quieren en un año tendrán que desembolsar los mismos 200 millones: "no es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo", aseguró Pep Guardiola.



Lo cierto es que el espectacular ritmo del goleador noruego no hace más que disparar su cotización. Mientras más rápido y mejor se adapte, más difícil será para los españoles su fichaje. Esto se puede volver, al final, una puja de países y no solo de clubes.