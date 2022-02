Por fin se unieron pero contra el jefe: ¡arde camerino del M. United!

Manchester United sigue procesando la eliminación de la FA Cup a manos del Middlesbrough, que abrió de nuevo la puerta de las divisiones internas y el camerino a punto de estallar.

Peor esta vez la diferencia es que el camerino sí se unió, desde Cristiano Ronaldo, pasando por Maguire y todos los líderes están de acuerdo en una sola cosa: ¡quieren que se vaya el técnico Ralf Rangnick!



Más allá de las supuestas diferencias internas por egos y por el pobre rendimiento en todos los frentes, los estelares jugadores del club creen que el ciclo del alemán ya es fallido y exigen que se vaya, según la prensa británica.



El diario The Sun cuenta que la última perla del DT, en franco pulso de poder con los dirigidos, fue haber revelado el motivo por el que Jesse Lingard pidió no jugar en la FA CUp, aparentemente por un problema personal que el DT quiso que resolviera antes de estar a sus órdenes nuevamente.



Las explicaciones de Rangnick no gustan en la plantilla, que le cobra todavía el manejo del caso Anthony Martial, hoy en Sevilla, después de no contar para el entrenador alemán: en esa ocasión dijo que él no quiso jugar contra el Bentford, lo que el propio atacante desmintió en sus redes sociales.



"Es hora de estar juntos, no de salir en público con temas que pueden provocar división", asegura una fuente al diario The Sun. "No es la forma de hacer las cosas en el United, salir y airear estos temas en los medios".



Desde su llegada, en reemplazo de Solksjaer, Rangnick ha enfrentado su escaso carisma para acercarse a sus dirigidos, quien critican sus métodos de trabajo y sus planteamientos tácticos. ¿Más fácil echar a uno que a 30? Suele ser así. Pero el DT tiene dos años de contrato y, de no estar en el banquillo, sería director deportivo, con lo cual parece difícil que se libren de él.