¿Le hace cajón al DT? Revelan papel de Cristiano en crisis del United

Cristiano Ronaldo es el gran señalado en medio de la crisis de Manchester United. No solo porque su rendimiento aún está lejos de lo esperado sino porque muchos creen que estaría detrás de un complot para sacar al criticado entrenador Ole Gunnar Solksjaer.

Pero según el medio Manchester Evening News, el portugués hace todo lo contrario: les pidió a sus compañeros que no agoten la esperanza, que aún si no están de acuerdo con la idea del noruego lo respalden con su trabajo y esfuerzo, al menos mientras se produce el tan esperado cambio de dirección.



La plantilla no supera todavía el 0-5 contra Liverpool y ahora vienen Tottenham y Manchester City en la Premier y Atalanta en la Champions. Lo último que quiere el atacante es un equipo quebrado.



Dice la fuente que el grupo no cree en las alineaciones que usa el DT, que molestan sus favoritismos y el hecho de no reconocer el esfuerzo en los entrenamientos de jugadores como Van de Beek o Jesse Lingard.



Lo cierto es que Cristiano, lejos de intentar profundizar el caos para obligar al cambio, está buscando unidad. Por ahora no hay un nombre claro para reemplazar a Solksjaer, pues se dice que Pochettino sería el candidato de Ferguson, aunque es poco probable que salga de PSG. El tema es que el calendario sigue y, a pesar de las molestias, hay que resolver la crisis en el campo.