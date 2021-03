¡Tirar la plata! Bale, un lujo de ¡2 millones de euros por cada gol!

Gareth Bale es un Ferrari sin gasolina, una bella esposa que ni te habla, un Rolex que no da la hora. Es un lujo, un escudo de ostentación que se alimenta de lo que un día fue y ya no será.

El galés está a punto de salir de Tottenham pues, como él mismo anunció, volverá en junio a Real Madrid, para cumplir su contrato hasta 2022.



Cuatro títulos de Champions, dos de LaLiga y su altísimo salario de 800 mil libras esterlinas a la semana después, se va sin aportar casi nada.



De hecho, le dejará a Tottenham y a Mourinho una factura de los más ofensiva: considerando que factura 690 mil libras esterlinas por semana (¡3.500 millones de pesos por semana!), significa que cada gol que hizo en estos siete meses en la Premier League ha costado 1,69 millones de libras esterlinas (¡80.000 millones de devaluados pesos colombianos!). El portugués debe sentir gastritis al ver semejantes cifras, recopiladas por el diario The Sun.



Nada que ver con sus 55 goles en 203 juegos durante su primera etapa en los Spurs, nada que decir de su actual estado físico, que ha limitado sus apariciones a solo 12 y 5 goles en total.



Y no le faltó confianza. Para Mourinho era un reto personal recuperarlo y arrebatárselo a Real Madrid, pero en 10 apariciones en Europa League solo marcó tres tantos y una asistencia. Un par de juegos más en la Copa FA, un gol más en la Copa de la Liga y pare de contar.



Tottenham ha pagado 8,5 millones de libras esterlinas en salarios hasta hoy y todavía le faltan tres meses más por cobrar. Eso que comenzó como un reto se volvió hastío para un Mourinho que, igual que Zidane, no logró recordarle a Bale que sigue siendo un gran futbolista. Con 31 años todavía tendría mucho por ofrecer. Pero no quiere, tiene los bolsillos llenos a reventar y piensa en otras cosas. Es respetable, claro. Lamentable, pero muy respetable.



Ahora el lío será para Real Madrid, que creyó salir de ese gasto y ahora lo recuperará, sabiendo que no contará con él: ¡20 millones de euros por el año de contrato que le queda sin beneficiarse en absoluto! El gasto no solo amenaza con dejar al club sin uno solo de los 100 millones de euros que pagó por él, sino que complica la nómina justo ahora que se habla de abrirles espacio a Mbappé o Haaland. Otra vez, un Ferrari que no sale del parqueadero. Que pena de tanto talento...