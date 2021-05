¿Lágrimas de cocodrilo? Guardiola, la 'traición' a Agüero y un riesgo

Sergio 'Kun' Agüero no derramó una sola lágrima el día de su despedida del Manchester City, de donde sale como ídolo, 10 años y 15 títulos después.

Todo lo contrario. Sonrisas y más sonrisas y un singular pasillo, de sus compañeros y sus rivales de Everton, en la última fecha de la Premier League, que dejó en el aire un comentario a su entrenador Pep Guardiola: "ponéme no?".



Lo demás fue en otro día en la oficina: doblete en media hora de juego y una y otra vez la pregunta, en su particular inglés, de si ya iban a terminar los homenajes. Parecía incómodo y el presentador en la cancha no entendía si era porque no entendía lo que le decían o porque, al final, no le dolía tanto como a los hinchas en el adiós.



Y sí que le dolía. Y la prisa, se viene a saber ahora, era porque ya quería terminar con lo que bien pudo ser una puesta en escena orquestada por el propio entrenador, Pep Guardiola. Sí, el mismo que lamentaba hasta las lágrimas el adiós del argentino, el que decía ahogado por la emoción: "no lo podremos reemplazar, es una gran persona, no podremos hacerlo".



Según reveló el portal The Athletic, la relación del goleador y el entrenador no podía ser peor. Aparentemente, el club y el jugador querían prolongar el vínculo pero habría sido el propio Guardiola quien le bajó el pulgar, alegando que su vínculo estaba cumplido. El DT, directamente, recomendó no renovarle el contrato.



"Está triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse, pero las palabras que él me transmitió fueron: 'Esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero", afirmó el periodista Martin Tyler al sitio, que agregó que, antes de aquellas conmovedoras lágrimas, los protagonistas llevaban semanas sin hablarse.



¿Y entonces las lágrimas? Puede terminar siendo premonitorias. El propio Pep anunciaba que el 'Kun' irá ahora al FC Barcelona, a cumplir su sueño de jugar con su compadre Lionel Messi. Pero ojo que si el destino llegara a confabularse, bien puede pasarle al City lo que ya le sufrió el propio equipo catalán con Luis Suárez.



Vale mencionar que el primer acto de gobierno del DT Koeman en el FC Barcelona fue decirle al uruguayo que no contaba con él, lo que acabó poniéndolo, de rebote, en el Atlético de Madrid, con el que acaba de coronarse campeón y de celebrar nada menos que 21 goles. "Me menospreciaron", dijo el uruguayo. No hay manera de refutarlo.



¿Quién dice que en el futuro, en una Champions, no será Agüero el nuevo Suárez? Es el riesgo que asumió Guardiola cuando lo puso en la puerta de salida. Lo único que al final le sobró fueron las lágrimas.