Varios colombianos suplentes en otra intensa jornada de Premier League

Además del triunfo del Everton contra Newcastle por 2-1, una de las grandes noticias de la Premier League, otros equipos sacaron dividendos a pesar de tener partidos tan seguidos. Yerry Mina fue suplente y entró sobre el final.



En el empate 2-2 entre Norwich y Tottenham sería sustituto Dávinson Sánchez, aunque ingresó para el segundo tiempo. El Tottenham de José Mourinho naufragó y frenó su escalada hacia los puestos de la Liga de Campeones de la Premier inglesa, en una jornada en la que el Leicester sobrevivió al impulso del West Ham con una victoria (1-2) con la que mantendrá la segunda posición.



Mourinho ha vivido su semana más errática: una derrota ante el Chelsea, un empate ante el Norwich, y una victoria en el Boxing Day contra el Brighton que alivió sus tropiezos.



El cuadro londinense saltó despistado al terreno de juego. Fue arrollado por su rival, que pronto acumuló ocasiones liderado por Emiliano Buendia, el máximo generador de peligro de su equipo y el encargado de servir a Mario Vrancic el primer tanto después de robar una pelota en el centro del campo. Sin duda, fue el hombre más peligroso del Norwich.



Después del acierto de Vrancic, el VAR salvó al Tottenham de un gol del finlandés Teem Pukki, que por milímetros marcó en fuera de juego y se quedó sin un premio merecido para el Norwich, que mereció irse al descanso con una ventaja más amplía en el marcador.



En la reanudación, el danés Christian Eriksen se arremangó y comenzó a carburar para manejar el partido e imponer la lógica sobre el terreno de juego con un golazo de falta neutralizado seis minutos después con el 2-1, obra del marfileño Serge Aurier en propia meta. El gol de Aurier fue un jarro de agua fría para el Tottenham, que tuvo que volver a remar contracorriente para evitar la derrota. Al final, después de acosar al Norwich, sólo Harry Kane desde el punto de penalti, pudo rescatar un punto para el Tottenham.



En el estadio del West Ham, el Leicester no falló en su visita a uno de los clubes que coquetea con las posiciones peligrosas de la Premier League y ganó 1-2. Después de perder dos partidos seguidos esta semana, contra el Manchester City (3-1) y ante el Liverpool (0-4), necesitaba volver a la senda de la victoria para que no peligrara su segunda posición. El colombiano Carlos Sánchez fue titular pero lo reemplazaron a los 62 minutos.



También consiguió una victoria muy importante el Watford, que tenía un duelo de infarto en la zona baja de la tabla frente al Aston Villa. Acuciados por la necesidad, los dos necesitaban una victoria para mantener su pelea por abandonar los puestos de descenso. Al final, se llevó el gato al agua el Watford, que jugó de inicio con Kiko Femenía y Gerard Deulofeu.



Pero el verdadero protagonista fue Troy Deeney, que esta temporada, hasta esta semana, no había celebrado ni un sólo gol en la Premier League. Hace siete días, marcó el primero al Manchester United, y dos jornadas después, celebró un doblete frente al Aston Villa. Primero, abrió el marcador al borde del descanso después de rematar un balón muerto dentro del área. Y, después, desde el punto de penalti, aumentó la renta para el Watford. El senegalés Ismaila Sarr, en el último tramo, cerró la cuenta y acercó a su equipo al Aston Villa, ahora sólo dos puntos por encima en la última posición de descenso.



El Brigthon también celebró una buena tarde con una victoria 2-0 sobre el Bournemouth. En el local fue suplente Steven Alzate (ingresó al minuto 83), igual que Jefferson Lerma en el visitante (no jugó). Esta vez brillaron dos hombres inéditos con el gol esta temporada.



Al equipo de Graham Potter le bastaron dos zarpazos para sumar tres puntos. Uno lo dio el iraní Alireza Jahanbakhsh, que marcó su primer gol en la Premier League después de 27 partidos con un latigazo desde dentro del área. El otro, a diez minutos del final, fue del australiano Aaron Mooy, que aprovechó un centro con el exterior del belga Leandro Trossard para hacer su primer tanto desde que llegó al Brighton procedente del Huddersfield la pasada campaña.



Entre ambos, alejaron a su equipo del descenso, ahora a cinco puntos de distancia. De momento, el único empate de la jornada lo protagonizaron el Southampton y el Crystal Palace, que firmaron un 1-1 que no permitió a los segundos acercarse a la quinta y última plaza europea.



Y eso que se adelantó en el marcador con un gran cabezo de James Tomkins que neutralizó Danny Ings a diez minutos del final después de aprovechar un gran fallo defensivo de sus rivales. El Crystal Palace, se quedó sin premio.