Experto en enredarse la vida: gris empate de Everton contra A. Villa

Everton empató 0-0 en su visita a Aston Villa y, viendo el vaso medio lleno, sumó un punto de visitante, se mantuvo en la pelea y podría, teniendo resultados ajenos a favor, seguir peleando por un cupo a zona de clasificación europea. La realidad dice que se complicó solo, que perdió una ocasión de oro para sumar contra un rival que no peleaba por nada y que estos dos puntos que dejó escapar podrían, fácilmente, definir la suerte en su contra.

El problema se lo creó solo el equipo de Ancelotti, sin chispa ni imaginación y por momentos hasta sin el espíritu que tanto pide el italiano. Un partido aburrido, chato y sin gracia, que funcionó para el local pero no para los 'toffees', que no dependen de sí mismos para cumplir su objetivo y encima no se ayudan.



El inicio fue una siesta pero de las incómodas, de esas que no permiten acomodarse, que molestan en vez de reparar: i una sola idea se cayó en un Everton que era el de la necesidad, que debía ganar para tener opciones de llegar al menos a Europa League, para ratificar de alguna manera esa victoria inesperada pero tan aliviadora contra West Ham de la pasada jornada. Y era como que nadie se daba por aludido: chocar, correr, más como en pista de carros chocones que en un césped.



A los 51 por fin, en un tiro libre de Sigurdsson, a alguien le dolió, o al menos le dio vergüenza: Godrey entendió la urgencia y cabeceó pegado al palo, allí a donde fue Martínez para evitar problemas.



El Ghazy se animó a un tiro libre, a los 60 minutos, para hacer volar a Pickford, pero hasta ahí, tampoco propuso casi nada el dueño de casa.



Al final quiso algo más Ancelotti, apostó por Andre Gomes e Iwobi y, aunque ganó en actitud, no lo hizo en masivas opciones claras de gol. Algo intentó Calvert-Lewin, una muy clara a los 87 en el cabezazo, al centro perfecto de Digne, que oportuno tapó Martínez y a los 90+6 salvó Pickford un último intento local. Vale reconocerlo: un jugador como James, con pase y remate, se extrañó en un juego tan chato.



El resultado final, por muy aburrido que parezca, no es del todo malo pues iguala a Tottenham con 56 unidades y se pone a dos de la Europa League, que hoy tiene West Ham, a falta del duelo de hoy entre Manchester United y Liverpool (57) que impulsaría a los de Klopp a los lugares que quisiera Ancelotti.



Las cuentas otra vez se complican cuando debieron ser más rentables, teniendo en cuenta que 3 unidades eran el tiquete europeo en la mano. Pero así es Everton, un experto es crearse líos, unas veces perdiendo en casa de manera increíble, otra vez cediendo victorias por errores propios, y así. Viene el domingo el descendido Sheffield, podría regresar James y sería otra oportunidad para hacer diferencia. Lo primero será neutralizar los fallos propios y, en lo posible, no generarse problemas innecesarios.