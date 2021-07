Hasta que por fin regresó: primer partido de Van Dijk tras 285 días

Todavía lo recuerda con claridad: el derbi entre Liverpool y Everton, la salida aparatosa de Pickford y el golpe seco en la rodilla de Virgil van Dijk. Ese día supo que estaría mucho tiempo de baja, pero no sospechó que sería casi un año.

El famoso defensor, el mejor del mundo en su posición según FIFA, regresó en un juego amistoso que Liverpool perdió 4-3 contra el Hertha Berlín. Pero eso fue lo de menos: lo clave es que volvió el hombre del orden y el equilibrio en la zona trasera del equipo de Klopp y que también lo hizo otro lesionado de gravedad, Joe Gómez.



Van Dijk estuvo involucrado en goles por las dos bandas en los últimos 20 minutos, cuando los suyos perdían 3-2 en Austria, y Gómez también tuvo buenas sensaciones.



La estrella de Países Bajos celebró con este mensaje su regreso: "hace 285 días, comencé un viaje de regreso al juego. Es difícil expresar cómo me siento, pero es importante para mí decir que me siento bendecido por haber tenido el apoyo de tanta gente increíble. El cirujano, mis fisioterapeutas, entrenadores y personal que han estado conmigo en mi rincón desde el primer día. A mis compañeros de equipo por darme energía y mantener la cabeza en alto. A los fans por su cariño, apoyo y aliento. Y, sobre todo, mi familia porque sin ellos no sería nada. A todos ustedes, gracias. El trabajo no se detiene ahora. Recién está comenzando. Seguimos adelante".

El regreso de un hombre clave parece definitivo tras una temporada marcada por las lesiones en Liverpool, que estuvo lejos del nivel de la temporada anterior, cuando fue campeón de Premier League, y que llegó a estar en grave riesgo de no clasificarse a la Champions League. La temporada 2021/2022 pinta bien para los de Klopp.