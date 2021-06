Ancelotti, entre tentación de Real Madrid y estabilidad del Everton

Las negociaciones avanzan y no tienen en cuenta apegos ni fidelidades. Pero no quiere decir que en Inglaterra no esperen que eso, en algún punto, también tenga un peso.

El futuro de Carlo Ancelotti se decide en estos días y la tentación no es fácil de rechazar: Real Madrid le permitió ganar la Champions League, la Supercopa de la UEFA, la Copa del Rey y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y es la posibilidad de volver a la élite, pero Everton le ofrece una estabilidad ideal y mucha, mucha menos presión.



El mes pasado se le preguntó al DT por la opción de volver a Madrid pero él restó importancia. Después se fue Zinedine Zidane y dejó en el aire la sensación de que no hay autonomía ni respeto por el trabajo de los entrenadores y todo eso cambió el panorama.



Ancelotti fue despedido de Real Madrid en 2015 del equipo 'merengue' pero, como explicó, no hay resentimientos: “tuve una relación fantástica con el presidente porque, en primer lugar, me dio la posibilidad de ser el entrenador de uno de los equipos más importantes del mundo. Todo técnico tiene que intentar ser entrenador del Real Madrid en su carrera. Eso lo pude hacer por el señor Florentino Pérez, tuve una relación fantástica, después de dos años decidieron cambiar pero, como he dicho muchas veces, es parte de mi trabajo. Mucho respeto por el presidente y por la persona ".



En Liverpool, entre tanto, esperan que Ancelotti respete sus palabras de febrero pasado, durante la presentación del proyecto del nuevo estadio: "Me gustaría estar allí cuando se abra el nuevo estadio, ¡será un buen logro para mí, por supuesto! Creo que terminar el contrato aquí hasta 2024 significa que hiciste un buen trabajo, y cuando hiciste un buen trabajo, el contrato no se detendrá en 2024, creo que continúa. Así que seguro que creo que durante el tiempo que he pasado aquí, me sentí muy bien".