Zidane no se olvida de Pogba: el plan de Real Madrid para ficharlo

Está demostrado que Zinedine Zidane es un tipo pragmático, que no hace duelos y que llevar a Real Madrid arriba a pesar de sus propios afectos.

Pero no quiere decir que se olvide de sus prioridades y en su lista, hace un año y ahora, sigue figurando el nombre de Paul Pogba. Según Get French Football News, en el verano el club español irá por el campeón del mundo sí o sí.



Sin embargo, la pausa obligada por el coronavirus covid-19 cambió la realidad del jugador, uno de los bienes más preciados del Manchester United, y eso necesariamente impacta en un futuro negocio.



Real Madrid puja con PSG y Juventus, pero tiene a su favor la persuasión de Zidane. Pogba, de hecho, hizo su parte y dijo al inicio de este 2020 que estaba "listo para un nuevo desafío" pero el United lo valoró en 160 millones de euros y eso acabó la negociación en invierno.



Entonces vinieron las lesiones, la cirugía de tobillo y la pausa que le vino bien para recuperarse. Contaba solo 8 partidos pero ahora ha aparecido en todo su esplendor y en los últimos juegos no ha fallado.



¿Ahora sí se irá? El Madrid tiene claro que no cederá a semejante cifra tan alta y sigue esperanzado en sumar jugadores en canje a la negociación, lo que descartan de plano en Old Trafford, que a su vez necesita efectivo para ir por Sancho, joya de Borussia Dortmund.



La carta del club español es clara: Pogba termina contrato con el United el 30 de junio del año próximo y eso puede acercar las posturas.



El plan B es el joven Eduardo Camavinga, de Lille francés, pero Zidane lo que necesita es un recambio natural para Casemiro y ese saco solo le ajusta a un campeón del mundo, uno como Paul Pogba.