Tres desajustes explican crisis de Liverpool: ¿qué culpa tiene Díaz?

Liverpool no gana. Eso no estaba en ningún pronóstico. Uno de los máximos candidatos al título de la Premier League, el único que logró seguir la huella del Manchester City y lo amenazó hasta el final, no encuentra la manera de despegar.

En tres salidas, un par de magros empates contra Fulham (2-2) y Crystal Palace (1-1, gol de Díaz) y una derrota, justa vale decir, contra Manchester United por 2-1, resumen la crisis, que ya es eso aunque muchos no quieran reconocerlo. Y es que hace diez años, nada menos, que no se firmaba un arranque tan irregular de temporada para los 'reds'.



Por eso la pregunta es obligada: ¿qué le pasa a Liverpool? Y la respuesta no es es solo una. Lo primero, evidentemente, es que ha caído en la más temida de todas las trampas: se ha vuelto predecible. El equipo es una avalancha los 20 primeros minutos, pero si no hay goles empieza a cundir el pánico y eso fortalece al rival, que acaba anotando y haciendo daño. Pero hay al menos tres desajustes, líos sin solución que se convierten en un auténtico reto para Jürgen Klopp, sobre quien ya recaen, como es habitual, las críticas.



1. Los médicos también se enferman



Fue un instante de desconcierto total: Sancho se quitó de encima a Milner con un amague y Van Dijk, el invencible, en vez de estirar sus 1,93m, se quedó helado a espaldas de su arco incapaz de bloquear al rival y torpe para entorpecer la reacción de Alisson Becker. Quien no lo vio podría dudar de que pasara.



Y es que el neerlandés jugó contra Manchester United probablemente su peor partido vestido de rojo, al punto que Joe Gómez, en suplente aclamado a quien se le abrió la puerta por las lesiones de Matip y Konaté, lució mucho más acoplado, sensato y preciso que el excandidato a Balón de Oro. Es un hecho que a Van Dijk le falta Matip, con quien juega de memoria, pero necesita acoplarse ya a su joven nuevo compañero porque, como dijo Alisson Becker, la tarea más urgente es volver a sacar un arco en cero.



Hay pocas opciones, es verdad, pero en el pasado fueron menos y vimos hasta a Henderson de central, lo que ahora no será necesario, siempre y cuando Van Dijk vuelva a ser Van Dijk.



2. El último tercio



La otra mitad de la tarea, que son los goles, ahora mismo es un quebradero de cabeza. Al equipo al que se le caían los goles de los bolsillos con Salah, Jota y sí, el ausente Sadio Mané, ahora le cuesta una enormidad embocar al menos una vez la pelota en el arco. Y ahí hay varios señalados.



Firmino, el primero. Su imagen contra M. United, pateando al aire en un centro divino de Harvey Elliot que pudo cambiar la historia en Old Trafford, lo deja en evidencia: esta lejos de su nivel. En esta última derrota fue además evidente cómo se retrasó en la cancha, a pesar de ser el hombre en punta, lo que sumó confusión el medio campo y entorpeciendo lo que ya era muy espeso. Se extrañó a Jota, pero especialmente a Thiago, el hombre más claro para sacar al equipo desde atrás. Ambos seguirán fuera un par de semanas por lesión.



¿Y para qué están entonces los extremos? Gran pregunta, que salpica directo a Luis Díaz, de quien se espera que resuelva, como contra Crystal Palace, cuando la situación apremia, y no que se hunda en la lucha por los espacios que, con un Salah inspirado y un Darwin Núñez como referente en el área y en consecuencia estático, lo dejan en evidencia. Al egipcio no lo miran porque marca siempre: toda la presión pasa al colombiano.



Por eso hoy en Liverpool los focos apuntan al joven Fabio Carvalho, el que se inventó el descuento contra el United y el que podría hacer diferencia en ese último tercio donde parece atorarse el talento: hay quienes ya sugieren al portugués como opción en un 4-2-3-1, con Salah frente al arco y Elliot en la banda, lo que le daría espacio al joven de 19 años para buscar las asociaciones que faltan hoy. "Cualquier cosa es mejor que lo que pasó el lunes", dijo el Liverpool Echo.



3. El segundo balón



Jürgen Klopp sugería al final de la pasada temporada que vendría para su equipo una etapa de transición, que seguramente se adelantó más de lo que él mismo pensaba. Las ausencias por lesión, la expulsión de Núñez, la realidad mostrada en la pretemporada de un equipo pleno de individualidades pero no necesariamente acoplado como equipo, se adelantó para todos.



Es verdad que se perdieron las ganas, la presión y los goles de Mané, y llevará tiempo aceitar la máquina con las nuevas piezas, pero no tiene que ser una catástrofe si se resuelve un detalle clave: el segundo balón.



Usualmente los 'reds' son los amos de los rebotes por su agresividad y su vértigo en la marca y en el ataque, pero en este inicio de temporada la imprecisión para esa recuperación tras pérdida ha sido desconcertante. Hace años que no se veía con tanta claridad el problema y eso ya, volviendo de vacaciones y con una pretemporada completa encima, no tiene excusa. Hay que recuperar esa agresividad, volver a adelantarse a la reacción del rival y castigarlo antes de que pueda notarlo. Ese es el ADN del Liverpool. Es su más grande capital.