¿Romance con una joven mujer condenó a Tuchel? Motivos de Chelsea

Thomas Tuchel, según los últimos acontecimientos, había hecho su mejor esfuerzo para salir de Chelsea. Y eso incluye hasta su vida personal.

El alemán fue despedido este miércoles, una situación que en Inglaterra casi se esperaba tras la llegada de los nuevos dueños que reemplazaron al ruso Roman Abramovich y que destituyeron a toda la cúpula a su llegada, incluyendo al presidente, Bruce Buck, a la directora, Marina Granovskaia, y hasta a Petr Cech, aunque en este caso él pidió la salida de la dirección deportiva.



¿Qué pasó? Los resultados claramente no son los esperados, con la sexta posición en la Premier League (10 puntos) y la derrota contra Dinamo Zagreb 1-0 en el debut en Champions League. Pero para el dueño estadounidense, Todd Boehly, copropietario de los Dodgers de Los Ángeles, hay más condimentos en la salida.



El equipo gastó más de 280 millones de euros en transferencias en el último mercado pero se quedó sin una oportunidad de mercado: Cristiano Ronaldo. El dueño americano veía una opción de mercadeo ideal pero Tuchel se negó rotundamente a recibirlo y prefirió a Aubameyang. Esa poca disposición al cambio y a hacer parte del negocio no habría gustado.



Pero otros detalles, más de la esfera privada, habrían molestado: el show de la pelea con Conte, según varios medios británicos, cayó muy mal en la directiva, que sumó otro detalle totalmente extradeportivo: Miguel Delaney reveló en The Independent que el DT tiene una novia mucho más joven que él, relación que se habría iniciado cuando aún estaba casado y que "no era la mejor imagen" del club. ¡Increíble pero cierto!



Vale decir que Sissi Tuchel, madre de las dos hijas del entrenador, le puso demanda de divorcio hace cuatro meses y el proceso ni siquiera ha terminado. Ella solo llevaba unos cuantos meses viviendo en Londres, pues se quedó en París cuando el DT salió de PSG y se fue a Inglaterra sin su familia. La periodista habría descubierto pronto la nueva situación sentimental y habría decidido la despedida, la misma que Chelsea le dio Tuchel en las últimas horas.