Hinchas de Everton rechazan a Rafa Benítez con fuertes pancartas

El fuerte rumor de que Rafa Benítez será el nuevo entrenador del Everton no le cayó para nada bien a los aficionados del Everton. El entrenador español no es del gusto de los hinchas ‘toffees’, y además tienen en su memoria que fue míster del Liverpool y que alguna vez calificó al Everton como un “club pequeño” en Inglaterra.



“Cometí un error cuando dije que era un club pequeño. Lo que quería decir es que son un equipo pequeño porque en ese juego recuerdo que tenían una oportunidad. Los aficionados del Liverpool estaban felices y los Evertonians estaban molestos. Pero no quería decir que eran un club pequeño, quería decir que eran un equipo pequeño”, dijo Benítez hace dos años, pero sus disculpas de nada valieron: hay rencor y rechazo por su nombre.



Es así que este jueves, en la noche de Londres, aparecieron varias pancartas colgadas en el estadio Goodison Park, que rechazan a Benítez. Unas decían que Benítez no es bienvenido. Otras, con fuertes ofensas: “Jódete gordo $#”%&%%, seguidor del Liverpool”.