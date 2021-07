‘Everton se estancará con Rafa Benítez’: vieja figura del Liverpool

Rafa Benítez llegó esta temporada al Everton en medio de la resistencia de sus aficionados, pues no olvidan su pasado en Liverpool, el rival de la ciudad. El entrenador español deberá demostrar su valía en la Premier League, y convencer a los ‘toffees’ de que fue una buena elección.



James Rodríguez y Yerry Mina esperan potenciar su juego con Benítez como formador, y de paso ayudarle a Rafa a consolidarse como el míster del Everton.



Sin embargo, las últimas declaraciones de un exfutbolista del Liverpool vuelven a preocupar a los hinchas del Everton, pues no augura nada bueno como entrenador ‘toffee’ y contó varios defectos que tiene para gerenciar un equipo.



En charla con ‘talkSPORT’, Jermain Pennant (jugó en Liverpool de 2006 a 2009) criticó la labor de Benítez como entrenador del equipo en ese entonces.



“En mi opinión, no era un gran gerente. Le faltaban habilidades en ese departamento. Sentía que era difícil acercarme a él, tener una conversación y tal vez hablar sobre ciertas situaciones dentro y fuera del campo”, dijo Pennant.



El exjugador del Liverpool comentó que Benítez “no se acerca al jugador, no charlaba de lo que uno necesitara discutir. Eso se lo dejaba a (Steven) Gerrard. Especialmente en los partidos importantes, en el medio tiempo si las cosas no iban muy bien, Benítez no gritaba o daba instrucciones, ni te decía lo que había que hacer para ganar este juego”.



Así, Pennant, de 38 años, sentenció el futuro de Everton con Rafa Benítez como entrenador. “No creo que lo lleve a otro nivel. Lo siento por los fanáticos, siento que Everton se va a estancar. Después de Liverpool, mira dónde ha estado... a Newcastle realmente no lo potenció, lo mantuvo a flote”.