No solo no lo quiere: ¡Benítez le tiene reemplazo a James en Everton!

Pasaron solo 48 horas desde el nombramiento de Rafa Benítez como nuevo entrenador del Everton de Inglaterra y ya James Rodríguez ha recibido la primera dosis de lo que vendrá: ¡le tiene reemplazo!

Así como Ancelotti convenció al colombiano y a Allan de firmar con los 'toffees', asegurándoles el protagonismo y toda la confianza de quien los conocía de sobra, ahora Benítez llevaría con él a uno de sus 'consentidos'.



Según el diario Liverpool Echo, el DT ya entró en contacto con Philippe Coutinho, a quien dirigió en el pasado en el Inter de Milán antes de su cambio al Liverpool.



El brasileño ha visto su carrera desmoronarse desde que salió del Liverpool, en enero de 2018, con destino a un FC Barcelona en el que nunca logró adaptarse. Aunque no ha escondido su intención de regresar a Anfield, Goodison Park no es una mala opción para regresar a la liga que lo vio brillar. Para él no es malo, pero para James sería firmar de entrada una nueva suplencia.



Sin embargo, el Echo no descarta una buena sociedad: "incluso si Rodríguez se quedara, la capacidad de Coutinho para operar en el lado izquierdo del mediocampo, o en uno de los roles más profundos, podría servirle bien a Benítez".



Lo cierto es que ese nombre, el de Coutinho, es una realidad paralela a la del colombiano, ambos con 29 años, saliendo a préstamo de clubes top (Real Madrid y FC Barcelona, respectivamente), zurdos, venidos a menos en términos de lesiones... suena más como un reemplazo que como un complemento, a decir verdad.



Y ojo que James no sería el único afectado pues Benítez llegaría también con dos fichas para la posición de Yerry Mina: Kolibaly, a quien dirigió en 2014, y Ben White (Albion). Una tercera incorporación sería el ex delantero del Newcastle United y actual delantero del Leicester City, Ayoze Pérez.