Tu peor alternativa, James: Everton tiene a su nuevo DT a una firma

Everton está, finalmente, a punto de firmar al entrenador que reemplazará a Carlo Ancelotti. Y no James, no te va a gustar.

Aunque hasta este martes el más firme candidato era Nuno Espíritu Santo, tanto que se decía que ya su agente Jorge Mendes (sí, el mismo de James) había hecho importantes avances en el acuerdo, este miércoles, de repente, el candidato más firme era otro: Rafa Benítez.



El DT, de 61 años, está a la firma pues ya se ha puesto de acuerdo en los puntos fundamentales, según informa la prensa inglesa.



Benítez está sin equipo, igual que Nuno, pero mientras él viene del fútbol de China, concretamente del Dalian Professional, el portugués acaba de dirigir a Wolverhampton y tiene la actualidad de la Premier más fresca y más clara. Por eso estaría pidiendo más garantías que el español.



Es la razón por la que se habla de horas para que Benítez estampe su firma, lo que no es una noticia especialmente alentadora para James Rodríguez, quien ya lo tuvo como entrenador en Real Madrid y no fluyó para nada con él. De hecho, hasta Zidane, fue la etapa más difícil del colombiano en el Santiago Bernabéu.



Eso y una frase que data del 2007 tendrían a Everton analizando con mucho cuidado el siguiente pase. Vale recordar que James es el jugador más mediático de la actual plantilla y, si se quiere sacar más beneficio comercial, lo último que se aconseja es un DT que le niegue protagonismo.



Claro, no es lo único que juega en contra de Benítez pues el diario Liverpool Echo le ha recordado una frase de 2007 que todavía retumba: calificó a los 'toffees' como “club pequeño”.



El propio DT se disculpó y quiso enmendar ese calificativo en una entrevista con Carragher en Monday Night Football, en 2019: "Cometí un error cuando dije que era un club pequeño. Lo que quería decir es que son un equipo pequeño porque en ese juego recuerdo que tenían una oportunidad. Los aficionados del Liverpool estaban felices y los Evertonians estaban molestos. Pero no quería decir que eran un club pequeño, quería decir que eran un equipo pequeño". ¿Y cuál es la diferencia? Es lo que a los hinchas, según el citado medio, no termina de cerrarles.



Lo cierto es que Benítez sí tiene conexión con Liverpool, pero con Anfield no con Goodison Park. El español dirigió en Anfield hace 11 años y luego tuvo un periplo por Inter de Milán, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcastle y el fútbol chino. Ahora es el más firme candidato a dirigir a los 'blues'. Así que como dice la canción, 'Agúzate' James, que te están velando...