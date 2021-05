La familia que tiene enardecidos a los hinchas del Manchester United

El fin de semana pasada se armó un gran lío en Inglaterra, después de que no se pudiera jugar el clásico entre Manchester United y Liverpool por masivas protestas de aficionados.

​

Se supo que hay total inconformismo hacia los dirigentes, pero ¿quiénes son? ¿qué han hecho o dejado de hacer?

Actualmente la familia Glazer es dueña de los ‘Red Devils’, gracias a una inversión de 790 millones de libras esterlinas. Entre 2003 y 2005 fueron comprando las acciones del equipo hasta quedarse con el poder total.



La Superliga, torneo del que Manchester estuvo a favor, fue tan solo la punta del iceberg... Deudas, fracasos deportivos, derroche presupuestal, proyecto nulo. Todo fue creciendo y creciendo.

​

Según reportaron medios locales, el equipo dirigido por Ole Solskjaer tiene una deuda que supera los 500 millones de euros, algo que no se había visto antes. A esto se le suma que no ganan la Premier League desde 2013, mientras que su rival de patio (City), de éxito reciente, y de toda la vida (Liverpool), renacido gracias a Klopp, disputan todos los títulos nacionales e internacionales.

​

“Lo que se produjo es el punto culminante de 16 años en los que bajo la dirección de su familia, el club ha caído en las deudas y el declive, y nosotros nunca hemos estado tan apartados e ignorados como ahora”, detalló el Manchester United Supporters Trust (MUST), grupo que representa en gran medida a los aficionados.



Justamente todo el tema de la Superliga fue considerada una “traición”, que amerita, según ellos, una salida inmediata. De allí la gran cantidad de carteles en Old Trafford que promovían la consigna: ‘Glazers OUT’.



En dicho sentido, la solución a su crisis está más que clara: la familia Glazer debe salir de inmediato y con ello iniciar un sistema parecido al ‘50+1’, empleado en Alemania, el cual le da a los socios del club el poder de tomar decisiones y no depender de entidades o personas externas.