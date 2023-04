Qatar contrataca por el Man. United: hay tercera oferta por el equipo

Desde hace semanas se viene hablando de la venta del Manchester United por parte de la familia Glazer que han sido los dueños del club desde hace varios años.



Ante esto, dos candidatos han surgido para la multimillonaria compra del club los cuales son el multimillonario Jim Ratcliffe, dueño de Ineos y por otro lado está el estado de Qatar.



Pues bien, en las últimas horas, el jeque Jassim Bin Hamad Al Thani ha presentado una tercera oferta para la compra del 100% del Manchester United por un precio totalmente desorbitado.

De acuerdo con el medio ‘Sky Sports’, la oferta sería superior a los 6.330 millones de dólares lo cual la convierte en un récord mundial para este tipo de transacciones. No obstante, para la familia Glazer ese precio no convence ya que esperan vender el equipo en unos 7.775 millones de dólares.



La oferta por parte de Qatar, además de la compra del club incluirá también un proyecto para invetir de manera directa en el capital y la infraestructura del club. Además, la deuda del club que está en 775 milones de dólares sería pagada.



Por otro lado, y como respuesta a la oferta qatarí, Ratcliffe también envió una tercera oferta para tomar el club, pero no para su adquisición total.



Por el momento, la familia Glazer analiza ambas ofertas, pero parece que pedirán una nueva oferta por el emblemático club británico.