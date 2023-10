Todo se supo: publican audios de VAR en gol de Díaz que hunde a jueces

El escándalo por el error arbitral que privó a Luis Díaz de celebrar el fin de semana una golazo en el duelo Tottenham vs Liverpool, que perdieron los rojos por 2-1, no para.

En las últimas horas, por exigencia de los rojos, se hicieron públicos los diálogos del VAR que acabaron con la polémica decisión de marcar un fuera de lugar inexistente del colombiano. Y la conclusión es que fue una cadena de errores que al final, por falta de tiempo, no se pudo corregir.



El colegio de árbitros que administra justicia en Inglaterra, conocido por sus siglas PGMOL, explicó: "Como se indicó poco después del pitido final el sábado por la noche, reconocimos en un comunicado que se había producido un error humano significativo durante el partido antes mencionado, que reconocemos que debería haber resultado en la concesión de un gol mediante la intervención del VAR", dijo.



Y apuntó: "Como en todas las situaciones de gol, el equipo VAR comprobó todos los aspectos de la portería. Después de que los árbitros en el campo anularon el gol por fuera de juego, comenzó la fase y el proceso de control, que el VAR llevó a cabo correctamente. La selección del punto de tiro fue preciso y el uso de una única línea 2D en el pie del segundo defensor más retrasado también estuvo correctamente colocado".



¿Y qué falló entonces? "La imagen creada mostró que Luis Díaz estaba claramente en juego, sin necesidad de la inserción de una segunda línea. En un despiste y pérdida de concentración en ese momento, el VAR perdió de vista la decisión en el campo y comunicó incorrectamente. “verificación completa”, confirmando así sin darse cuenta la decisión en el campo, sin ningún diálogo con el AVAR (Asistente del VAR)".



Después ya se hizo demasiado tarde: "El partido se reanudó inmediatamente. Después de unos segundos, el operador de repetición y luego el AVAR consultaron el resultado del control completo con el VAR y le pidieron que revisara la imagen que se había creado, señalando que la decisión original en el campo había sido tomada. estaba en fuera de juego, pero esto no fue comunicado al equipo en el campo en ningún momento durante el partido", detalló el informe.



"El equipo del VAR consideró entonces si el juego podía detenerse en ese momento, sin embargo, el VAR y el AVAR concluyeron que el protocolo del VAR dentro de las Reglas del Juego no permitiría que eso sucediera, y decidieron que la intervención no era posible, ya que el juego se había reiniciado", abundó..



De esta manera el PGMOL cumple la exigencia de Liverpool, que ha dicho que examinará las pruebas y procederá en consecuencia, sin descartar una posible acción jurídica para que hay a una compensación real por el daño.



Esta es la conversación completa, en vivo, de los árbitros durante el partido:

​VAR: Posible fuera de juego de Díaz

Árbitro asistente 1: Regreso por la raya, fuera de juego

Árbitro asistente 2: Dale

VAR: Sólo comprobando el fuera de juego. retraso, retraso

VAR: Da el punto de golpeo, vámonos, punto de partida por favor

Árbitro: Sí, no te preocupes amigo.

Operador de repetición: solo muéstrame un ángulo cerrado

VAR: Sí, dame una línea 2D lista después de esta para el cuadro dos después de esa.

Operador de repetición: ¿Entonces el cuadro dos ahí?

VAR: Sí

VAR: Perfecto, sí.

VAR: Línea 2D en bota izquierda

Operador de repetición: déjame cambiar de ángulo

VAR: Romero crees que lo está?

Operador de repetición: Creo que este ángulo podría ser mejor. ¿Feliz con este ángulo?

VAR: Sí.

Operador de reproducción: línea 2D en bota. Sí, está bien.

VAR: Y para

VAR: Verificación completa, verificación completa. Eso está bien, perfecto (mostrando que Díaz está claramente de acuerdo).

Árbitro: Saludos compañero.

VAR: Gracias amigo

Árbitro: Bien hecho muchachos. Buen proceso (el juego se reinicia con un tiro libre)

Operador de repetición: espera, espera, espera, espera. La decisión dentro del campo fue fuera de juego. Estas contento con esto?

Asistente VAR: Sí

Operador de repetición: ¿Estás contento con esto?

Asistente VAR: Gol en fuera de juego, sí. Eso está mal Díaz.

VAR: ¿Qué?

Operador de repetición: La decisión en el campo fue fuera de juego. ¿Estás contento con esta imagen? Sí, está en el lado. La imagen que les dimos está al lado.

Asistente VAR: Le ha jugado. Ha caído en fuera de juego.

VAR: Oh (mala palabra)

Repetición operativa: Retraso retardo. Oli dice que se retrase. Oli dice que lo retrasemos.

VAR: Perdón

Operador de repetición: Oli llama para decir que retrasemos el juego. La decisión está a favor.

VAR: No puedo hacer nada

Operador de repetición: Oli dice que se retrase. Oli dice que se retrase

VAR: ¿Olí?

Cuarto árbitro: Sí.

Operativo de repetición: ¿Retrasar el juego, retrasar el juego? Detén el juego.

VAR: Han reiniciado el partido

VAR: No puedo hacer nada, no puedo hacer nada.

Asistente VAR: Sí, han reiniciado. Sí

VAR: No puedo hacer nada.

Asistente VAR: No

VAR: No puedo hacer nada. No puedo hacer nada.