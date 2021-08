¡En todas partes sufren por el VAR! Premier probará modificaciones

La Premier League regresa este fin de semana y entre las novedades de la temporada 2021/2022 está el tan polémico VAR.

Muchos momentos amargos marcaron la temporada pasada por decisiones al menos discutibles, por lo cual ahora la idea es hacer ajustes que limiten las discrepancias.



La primera de ellas es visual: las líneas utilizadas para determinar los fuera de juego serán más gruesas, pasando de las de 1 mm, que eran demasiado delgadas para la tecnología disponible en la televisión, y pasarían a tener casi 5 cm de ancho. Esta prueba se hizo en la Euro y ayudó a eliminar discusiones ridículas por fracciones de pulgada de fuera de juego, con lo cual hubo un beneficio a los atacantes.



Otro punto que ha quedado claro es la explicación de la FIFA sobre desde dónde se medirán los fuera de juego: es la parte inferior de la axila. Ninguna otra parte del cuerpo. Fin de la discusión.



Un cambio fundamental tiene que ver con las manos: la Premier League cree que los balones que accidentalmente chocan en la mano cuando la pelota va en dirección a gol ya no será castigadas, pero sí lo serán si crean directamente una posibilidad de gol o son goles en sí mismos.



Una modificación más tiene relación con aquello de hacer que el cuerpo sea "anormalmente más grande". Ahora la norma no especificará qué es "antinatural", con lo cual el árbitro tendrá un mayor margen para interpretar variables como el movimiento real del jugador y el impulso de su cuerpo.



Y ojo a la precisión sobre el penalti: no se trata solo de que haya un contacto sino de saber, a ciencia cierta, si eso bloquea al atacante de manera inequívoca: debe ser una falta adecuada y no el más mínimo contacto con el que tantas veces algunos jugadores han impresionado a los árbitros y han forzado penaltis.



Finalmente, para los delanteros que retroceden hacia el defensor rival que salta para ganar un tiro libre o un penalti, en adelante será castigado por juego peligroso, pues hace que el oponente en el aire pierda el equilibrio.