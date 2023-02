Enzo Fernández ya habla como 'Blue': primeras publicaciones en Chelsea

El mundo todavía no comprende cómo se llevó a cabo el fichaje del Chelsea por Enzo Fernández que estaba muy lejos de confirmarse, pero con el pasar de los días, y con el cambio de chip para los ingleses, lograron efectuar la cláusula de rescisión del volante argentino para que finalmente, firmaran al campeón del mundo que a sus 22 años de edad, se convirtió en el jugador de Argentina más costoso en la historia, el futbolista de la Premier League más caro y el sexto en todos los tiempos del fútbol.



Enzo Fernández salió del Sporting Benfica para firmar con el Chelsea después de varias dudas que se sembraron con su futuro, y que él mismo se encargó de poner la incertidumbre en su camino cuando regresó a Portugal y celebró dando un parte de tranquilidad por su estadía en Lisboa.

Antes de que se cerrara el mercado de fichajes, Chelsea cambió de opinión, dejó de enviar ofertas que eran rechazadas por el Sporting Benfica y finalmente se decidieron a activar la cláusula de rescisión, y ante eso no hay otra alternativa para los lusos que dejarlo salir en la ventana de enero. Por esta razón, Enzo Fernández se convirtió en el nuevo fichaje rutilante del cuadro londinense para esta temporada en la que deben también cambiar de cara, dado que no están en posiciones de competencias europeas para el 2023/24.



En las redes sociales de Enzo Fernández, el volante argentino ya habla como futbolista del Chelsea en donde mantuvo tanto en inglés como en español que está cumpliendo un sueño. Como si fuera poco, entre los más de 500 mil likes, Lionel Andrés Messi le dio me gusta a su publicación.



Posando con la casaca número 5, Enzo cambió el 13 por dicho dorsal en el que ahora vestirá también los colores azules del Chelsea. En su cuenta de Instagram, subió la primera foto en su era Chelsea en donde escribió, "A dreeam come true! Let's go, Chelsea FC", Lionel Mesis le dio su apoyo con un me gusta, y Enzo Fernández está más que listo para realizar su debut en Inglaterra.