Nada mejora en Liverpool: pesimista anuncio de Klopp sobre Van Dijk

No hay noticias alentadoras en Liverpool, y no tiene nada que ver con estar lejos de los puestos de Champions League o haber renunciado hace tiempo al título de la Premier League.

El técnico Jurguen Klopp habló de las lesiones de Virgil van Dijk y Joe Gómez y, de frente, como siempre, dijo que no tiene ilusiones de contar con ellos en esta recta final de la temporada.



El alemán no solo los descartó en su equipo sino que sugirió que Holanda e Inglaterra se vayan despidiendo de tenerlos en la próximo Eurocopa.



"No es mi decisión, pero la información que tengo en este momento es que es poco probable que jueguen esta temporada. Por supuesto que no es que no quiera, pero digo esto por el alcance de sus lesiones", señaló Klopp.



El asunto esta así: "Joe (Gómez) no corre, Virgil (van Dijk) ha empezado a hacerlo, pero todavía le resulta difícil". Faltan tres meses para la Euro, es cierto, pero el entrenador de Liverpool anhela que no sean tenidos en cuenta por el riesgo que supone precipitar el regreso.



Vale recordar que Van Dijk se rompió el ligamento cruzado de la rodilla el pasado 18 de octubre en el derbi contra Everton (2-2) y que Gómez sufre una lesión en el tendón rotuliano que ocurrió el 11 de noviembre de 2020.