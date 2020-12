¡Certero golpe de Leicester! Nueva caída de Tottenham, sin Dávinson

Leicester sí que sabe cómo reponerse de los golpes en la Premier League: perdió en casa contra Everton (1-2) pero fue a la casa de Tottenham, nada menos, y allí se impuso para ser de nuevo segundo de la tabla.

El visitante fue ordenado y muy sacrificado y así firmó una victoria 0-2 contra un rival que nunca pudo llegar bien al partido, errático y confuso en la salida y muy, muy débil en defensa... sin Dávinson Sánchez siquiera como alternativa.



Un poco de su medicina recibía Mourinho en un primer tiempo 'super táctico': mínimas aproximaciones a los arcos, mucho tránsito en el medio, choques y más choques, largos periodos de aburrimiento. Unas veces Son, otra más Kane de tiro libre y poco más de Tottenham, ante ninguna opción certera de Leicester, más allá de alguna aproximación de Vardy. Al final la apuesta principal era no dejar jugar al rival.



No había manera otra manera de romper ese tedio sino a través del error: lo cometió Aurier, quien empujó por la espalda a Fofana cuando ya enfilaban todos al túnel para el descanso y cedió un penalti al minuto 45+1. Lloris se movió y se lo puso Vardy al palo y así se fueron 0-1 los visitantes con ventaja, premio a su disciplina y sacrificio.



Y en el regreso metía un susto enorme el visitante con el pelotazo de Justin a Maddison, cuando dormía la defensa de Tottenham, y el 10 veía como el VAR le anulaba la jugada de gol. Se aliviaba Mou pero la pasividad de los suyos era angustiosa... ni modo de culpar a Dávinson, que no estaba ni en el banco, como ya es tristemente usual.



Se pondría peor a los 58 cuando Alderweireld le metía la rodilla al cabezazo al piso de Vardy y con su autogol ponía el 0-2. Se quería morir Mourinho, con dos derrotas al hilo contra los punteros de la Premier.



Y ya entonces se lucía Leicester, con un lujo de Vardy a Dier que controló Lloris y con un Tottenham impotente, que ya solo contaba con el amor propio de Kane para intentar el descuento: la imprecisión condenaba al local, que encima veía naufragar a Bale, en el campo pero como si no hubiera llegado nunca.



Son se lo perdió a los 70, aunque en realidad fue Schmeichel el que le manoteó el intento y ya no hubo reacción ni corrección ni ambición en un Tottenham que tiró en una semana buena parte de su ventaja en Premier.



Se recuperó bien Leicester, que superó en la tabla a Everton para ser escolta de Liverpool y a estas alturas nadie quiere estar en el vestuario de Tottenham, que ya va de cuarto... nadie, sin duda.