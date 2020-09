¡Por la puerta de atrás! Increíble revelación de estrella del United

Pasa hasta en las mejores familias: seis título de Premier League después, nada garantiza un agradecimiento auténtico, una despedida a la altura, nadie asegura el amor.

Le pasó a Rio Ferdinand, el histórico del Manchester United, a quien, según contó, le dieron un adiós de quinta, a pesar de haber hecho del club uno de los grandes de Inglaterra.



"Normalmente tienes una idea de si vas a conseguir un nuevo contrato o no, de una forma u otra, antes del último día de la temporada. Normalmente, alguien se acerca, el director ejecutivo Ed Woodward, para decir: 'No le daremos un nuevo contrato' o 'Sabemos que no va a firmar, así que busque nuevos pastos'. No obtuve ninguno de ellos", dijo en el podcast The High Performance. "Ni siquiera me he despedido de los fans", lamentó.



Lo que pasó, según su versión, fue muy gris: "El último día de la temporada jugamos contra Southampton. El partido termina y yo entro en el vestuario. Los directores siempre vienen al vestuario para estrechar la mano de los jugadores: Bobby Charlton y Ed Woodward. [Ed] se sentó a mi lado después del partido, con mis botas todavía puestas, y me dijo: 'Escucha, no vamos a renovar tu contrato. Gracias por tus servicios en el club. Eres libre de continuar y hablar con otros clubes”.



No hubo un solo detalle: "Yo estaba como, 'Guau, ¿es así como va a terminar? Seguramente podrías haberme avisado antes para poder despedirme un poco de los fanáticos', pero estaba aturdido. Debido a que llegó tan tarde en la temporada, pensé que probablemente habría un papel para mí aquí, ya sea jugando o entrenando, porque seguramente me lo habrían dicho antes de este día. Pero nunca sucedió y sentí que merecía despedirme de los fanáticos, la gente del club... No tuve tiempo para hacer eso. Estuve amargado por un tiempo, si soy honesto", confesó.



"Eso fue lo que realmente me hizo empezar a pensar que este lugar no se está administrando correctamente. No es así como el mejor equipo del mundo debería estar haciendo las cosas", concluyó.



Y eso tiene hoy a Woodward en el centro de la polémica, pues deja claro el declive del club desde que Woodward, de 48 años, asumió su cargo en 2012, con un pobre balance de un título de Premier.



Incompetente es lo mínimo que le han dicho en redes sociales, donde ya hacen campaña para darle un adiós con altura a un jugador que muchos consideran una leyenda.