Sí pero no: Mourinho, enigmático sobre opción de Bale a Tottenham

Gareth Bale busca una salida desesperada del Real Madrid y Tottenham no ve con malos ojos su regreso. Al menos eso dice el agente del galés, aunque desde el club del norte de Londres no lo confirman.

Este miércoles, en rueda de prensa, el técnico José Mourinho evitó referirse de manera directa al posible fichaje y simplemente comentó: "Gareth Bale es un jugador del Real Madrid y no comento sobre jugadores de otros clubes".



Sin embargo, más adelante soltó: "Una plantilla es un rompecabezas y cuando un nuevo fichaje completa el rompecabezas, es una gran sensación para el equipo".



¿Se refiere al incomprendido Bale? Solo él lo sabe. Lo cierto es que el DT ya intentó una vez el fichaje del jugador, cuando dirigía al Real Madrid: "No fue posible hacerlo en mi tiempo allí y la temporada después de que me fui trajeron a Bale al club".



Se dice, según el diario The Sun, que Tottenham pagaría alrededor de 20 millones de euros para recuperar a su ex estrella en préstamo, pero Manchester United aun no se retira de la puja.



Jonathan Barnett, el agente del jugador, insiste en que aún quedan detalles vitales por resolver en las conversaciones, que pasan por la decisión del Real Madrid, 'encartado' con un atacante que no cuenta para su DT.