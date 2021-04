¿Le hicieron cajón? Rol de jugadores de Tottenham en adiós de Mourinho

La única verdad del fútbol son los futbolistas, capítulo 1.899.000... La nueva salida, en malos términos, de José Mourinho de un equipo de élite de Europa se confirmó este lunes y en los últimos minutos se reveló la auténtica razón: los jugadores se cansaron de él y le exigieron al presidente del club su salida.

Pasó en Tottenham pero pasa siempre, o casi siempre: una revuelta de los jugadores cansados de los modos y los malos resultados de las estrategias del polémico portugués, acabó con el anuncio del timonazo a solo seis días de la final de la Carabao Cup, el título que le quedaba a Mou, contra Manchester City.



Pasaron 17 meses de 'The Special One' en el banquillo, ese que fue definitivo en el adiós, pues las caras largas de hombres como Dele Alli y Gareth Bale, y sí también Dávinson Sánchez, contagiaron a líderes del vestuario, presuntamente Harry Kane y Hugo Lloris, quienes hablaron directamente con el presidente Daniel Levy y exigieron su salida, según afirmó el diario The Sun.



Sin embargo, Kanes le envió un sentido mensaje a Mourinho al saber del despido: "Gracias por todo jefe. Un placer haber trabajado juntos. Te deseo todo lo mejor para tu próximo capítulo".



Dice la fuente que los jugadores se cansaron de los métodos del DT, que esos capitanes antes se habían mordido los labios después de acostumbrarse a la forma en que Mourinho trataba e ignoraba a los que no estaban en sus planes "con absoluto desprecio", pero ya no se aguantaron cuando el DT los culpó de la eliminación de al Europa League y de las dificultades por entrar a zona de clasificación europea en la Premier.



"Había demasiados rostros infelices en el campo de entrenamiento que Levy patrulla a diario. Se cree que incluyeron al capitán Hugo Lloris y al delantero Harry Kane. Ambos apoyaban a Mourinho, pero incluso ellos se preocuparon por sus acciones... amenazaba con convertirse en un entorno en el que los jugadores y compañeros ni siquiera pudieran mirarse a los ojos", dijo el medio.



Según la versión, Levy tenía que elegir entre ver salir a Kane, Lloris y alguna otra figura o despedir al DT. La opción viable era la segunda.