Özil acaba ciclo en Arsenal: ¿es convincente la excusa que le dieron?

Terminó el idilio igual que terminan todos: con reproches, con dolor, con rencor. Mesut Özil ya no lucirá los colores del Arsenal por una decisión expresa del entrenador Mikel Arteta, quien simplemente no cuenta con él.

Él y Sokratis Papastahopolos no cuentan para el DT, quien ha incorporado refuerzos para la temporada y no les encontró lugar.



Edu, director técnico del Arsenal, explicó en declaraciones citadas por el diario The Sun, que él y el DT español tuvieron reuniones personales con cada jugador y les explicaron las razones para dejarlos fuera de la plantilla de 25 efectivos.



El argumento, sin embargo, resultó curioso: “Necesitábamos gestionar el número de jugadores extranjeros en la plantilla porque solo se nos permite tener 17 en nuestra lista. Hablé con Mikel sobre los jugadores que probablemente se quedarían fuera y discutimos cómo tratar esa difícil situación. La forma en que lo hicimos fue sentarnos con los jugadores interesados y ser abiertos con ellos y también hablé con sus agentes. La única forma de hacerlo era cara a cara y explicar claramente por qué Mikel tomó esa decisión. Y creo que lo hicimos bastante bien", dijo el directivo.



Edu admitió que entendían que los 6 nuevos jugadores que llegaron este verano obligarían a reducir la plantilla y eso sería muy impopular.



“Nos enfrentamos a una situación muy difícil con Covid y todos están bastante preocupados por el futuro y si tienen el dinero o no. Pero cuando Mikel y yo nos sentamos a hablar sobre el equipo, creo que tenemos a todos los jugadores en los que realmente nos centramos", afirmó.



Sin embargo, queda en el aire una sensación que seguramente será incómoda para el propio Özil, el más ilustre 'descabezado' por Arteta: ¿qué tanto influyó su decisión, en el inicio de la pandemia, de no negociar una reducción de salario para ayudar a las finanzas del equipo? Su decisión fue duramente criticada hace un par de meses, pues da la casualidad que es uno de los mejor pagados de la plantilla, con cerca de 19 millones de euros por temporada.



Dirá, en su defensa, que sí hubo dinero para llevar a 6 jugadores y hasta para pagar la cláusula de Thomas, desde el Atlético de Madrid, pero no para pagar salarios completos en días de pandemia. Y puede ser que tenga razón. Pero sin duda esa era una factura pendiente por pagar. Y él lo asumirá ahora, que cobrará puntualmente, pero no jugará.