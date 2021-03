¿Tanto nadar para ahogarse en la orilla? Predicción de Everton y James

La pausa de selecciones da tiempo para recuperar a los jugadores no convocados, para planear nuevas estrategias de cara al remate de la temporada y, cómo no, para sacar la calculadora y hacer cuentas.

Hoy, en la libreta de Carlo Ancelotti, DT de Everton, hay 9 partidos: Crystal Palace, Tottenham, Aston Villa, Sheffield y Wolves de local y Brighton, Arsenal, West Ham y Manchester City de visitante. Ahí está la razón de la furia del italiano por al derrota contra Burnely... y ahí también la necesidad de recuperar la mejor versión de James Rodríguez, lesionado desde hace poco más de un mes, para hacer la diferencia en esta recta final de la temporada.



Pero es posible que, con todo y el esfuerzo, Everton termine nadando mucho y muy fuerte para acabar ahogándose en la orilla. Según los cálculos de Bettingexpert.com, no habrá milagro y se quedará fuera no solo de la Champions League, el objetivo principal, sino también de la Europa League.



Dice la base estadística que el campeón será Manchester City, que tiene 14 puntos de diferencia sobre el segundo, Manchester United, y que Leicester y Chelsea se quedarán con los otros dos cupos a Champions. Es decir, se mantendrá la tabla como está hoy.



Según la predicción, Liverpool pagará su 'pálida' en la actual temporada quedándose solo con un cupo a Europa League, mientras el otro será para Tottenham, de Mourinho y Dávinson Sánchez... Aquí sí que valdría la pena el esfuerzo.



La decepción será para West Ham, que se quedaría con las manos vacías, misma realidad de Everton, ambos con temporadas plenas de esfuerzo pero, aparentemente, sin premio. Una última opción tienen los de David Moyes: si Southampton no gana la FA Cup, se quedará con un tiquete de última hora a Europa League.



Según la 'supercomputadora', los descendidos en la temporada serían Newcastle, West Bromwich y Sheffield United.