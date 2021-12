¡A Mina lo dirigiría una leyenda británica! Alucinante candidato a DT

Everton sufre una crisis de resultados. Una muy mala nueva era. Una exagerada ola de expectativa sin resultados. Una de esas malas rachas que, de este lado del mundo, ya habría causado una hecatome.

Pero es Inglaterra y allí no solo hay más paciencia sino menos intención de andar pagando indemnizaciones a diestra y siniestra. Por eso son la mejor y más lucrativa liga del mundo: saben cuidar la plata.



El tema es que tampoco se libran de la dictadura del resultado y eso lo está sufriendo, ahora mismo, Rafa Benítez en el Everton. Su campaña, que ilusionó con tres triunfos iniciales, rápidamente se volvió incertidumbre cuando pasó seis fechas sin ganar, lo que tiene al equipo en el puesto 14, lejísimos de las peores presentaciones de Ancelotti, quien llegó a ser décimo.



Se dice que el dueño del club, Farhad Moshiri, está desesperado por hacer que Benítez pueda darle resultados después de cinco entrenadores que han pasado sin suceso. De hecho despidió al director deportivo, Marcel Brands, lo que se interpretó con un triunfo en la lucha interna de poder que está dando el español.



Pero todos saben que esta experiencia puede terminar pronto si la caída libre de Everton no se detiene y por eso piensan en un impactante posible reemplazo: nada menos que la leyenda, el mundialista, el niño terrible del fútbol británico, Wayne Rooney.



Según el diario The Sun, ya hubo primero acercamientos extraoficiales con el hombre que comenzó, jsutamente con los 'toffees' su alucinante carrera.



A sus 36 años, Rooney ha permanecido fiel al Derby County, que no la pasa bien en la EFL, pero que ha tenido la lealtad del famoso exjugador a pesar de los líos deportivos y financieros.



El tema es que si es Everton el que llama, es como la llamada del primer amor: irrechazable. "A Rooney le resultaría muy difícil rechazar la posibilidad de regresar a Goodison por segunda vez... Como jugador regresó por una temporada en 2017 y se fue al United en un movimiento récord de 27 millones de libras esterlinas cuando tenía solo 18 años", dice la fuente.



¿Y eso es bueno o malo para Yerry Mina? Bueno, seguramente. La llegada de un hombre con esa carrera, ese respeto y esa figura seguramente será un baño de motivación para toda la plantilla. Claro, para el colombiano lo primero es recuperarse bien de sus sucesivos problemas musculares. Pero si es verdad, como se dice en los medios locales, que Benítez ya le perdió la paciencia y está buscando su reemplazo, claramente es bueno un cambio de DT.



El español ah cazado además un par de incómodas peleas en el vestuario: a un talento como Lucas Digne lo tiene borrado, aparentemente porque lo cuestionó públicamente, y a Richarlison lo sacó del campo y se tuvo que aguantar la pataleta, que todas las cámaras captaron y difundieron. Ese camerino no parece apoyarlo.



Habrá que esperar a lo que pase en las próximas semanas pero es un hecho que un regreso de Rooney a Everton es, para empezar, una invitación a la ilusión.