La ruptura que a todos les cierra: plan de Cavani para irse del United

Tiene 34 años de edad. No es ni mucho menos una promesa y tampoco es que tenga la prensa mundial rendida a sus pies. Y aún así, tiene tanto mercado que podría salir de un gigante de la Premier League a otra potencia de la Liga de España.

Edinson Cavani se recupera de una lesión crónica que lo alejó justo ahora que Manchester Untied y Uruguay enfrentan agudas crisis y requieren con urgencia de sus servicios.



Y la preocupación por su recuperación es doble pues no solo está perdiendo minutos ahora que llega el nuevo entrenador Ralf Rangnick y los más jóvenes le van ganando terreno, sino que su plan para la próxima temporada ahora estaría en riesgo sino está sano pronto.



Cavani siente que le quedan al menos dos años de fútbol al más alto nivel y, según The Times, ya tiene la mira en el que sería su próximo club: FC Barcelona.



El atacante llegó gratis al United en 2020 y firmó una extensión de un año en el último verano, pero entiende que no habrá un nuevo contrato y por eso ya tendría contactos con Xavi, nuevo DT del equipo catalán.



Lo bueno es que un movimiento de esos es la ruptura, la separación amistosa, la decisión que a todos les cierra perfecto: su salario es alto en el United y su continuidad, no solo por temas médicos sino también por la riqueza de la nómina, parece complicada; y en la acera del Barça hay necesidad de refuerzos pero problemas de liquidez que hacen imposible pagar cláusulas y privilegian a aquellos que queden libres y garanticen transferencias de bajo costo; por si fuera poco, la incertidumbre sobre la recuperación de Sergio Agüero obliga a buscar alternativas muy pronto.



Manchester United lo quiere fuera y FC Barcelona lo necesita y lo quiere gratis: ¡todos contentos! Pronto habrá novedades sobre el uruguayo.