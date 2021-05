Sin tiempo de llorar: M. City prepara barrida tras caída en Champions

No es personal. Son solo negocios. Al menos para Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, quien no perderá tiempo en lamentos por la derrota contra Chelsea en la final de la Champions League y ya está perfilando la plantilla que buscará el esquivo título la próxima temporada.

Según el Daily Mail, el DT ya tiene claros los hombres que acompañarán a la puerta a Sergio Agüero, quien jugó este sábado su último partido con el City.



Y el primero, el que más llama la atención, sería nada menos que Raheem Sterling. El extremo inglés, de 26 años ganó tres títulos de la Premier League en 6 años en el club, desde su salida de Liverpool, y sería el primer apuntado para despedirse.



En este momento ya se escuchan ofertas por él, aunque no parece tan simple pues se trata de un jugador con un rutilante salario de 18,3 millones de euros por año, lo que lo convierte en el tercer mejor pagado del torneo británico. Aún así, estaría en la órbita de Real Madrid, FC Barcelona y Arsenal.



Y no sería el único que saldría pues también figuran en la lista Aymeric Laporte, Gabriel Jesus y Riyad Mahrez. El primero ha perdido protagonismo frente a la exitosa sociedad Ruben Dias y John Stones y el brasileño no supo aprovechar el declive de Agüero para hacerse un lugar.



El argentino, y quizás también el capitán Fernandinho se marcharán, en lo que puede ser el inicio de la renovación de plantilla este verano.



¿Y para qué quiere sacrificar a tantos jugadores con tanto cartel el City? para satisfacer las peticiones de Guardiola, las que considera definitivas para no volver a morder el polvo en la Champions: Jack Grealish y Harry Kane.



Ambos han sido fuertemente mencionados en las últimas semanas y su costo conjunto rondaría los 350 millones de euros, por lo cual es vital hacer caja y aliviar la masa salarial. Ahora no hay tiempo de llorar: mientras más rápido digan adiós, más pronto llegarán los nuevos. La Ley del mercado... y de la vida.