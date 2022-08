¡Insólita respuesta del Manchester City! La verdadera lucha que tienen

Hace unos meses cuando el Manchester City fue eliminado de l Champions League, Pep Guardiola lanzó unos testimonios que dieron de qué hablar. En busca de luchar por la Premier League en esos tiempos con el Liverpool, el estratega le bajó el dedo a la Liga de Campeones, manifestando que es mucho más difícil quedarse con el título liguero, que obtener la prestigiosa ‘Orejona’.

Y algo de verdad tiene realmente, pues la competitividad de la Premier League es inmensa, mientras que, en la Liga de Campeones, aunque se vive con mucha intensidad por ser una competencia internacional, Sin duda alguna, las 38 jornadas del rentado local hacen que se sufra mucho en el terreno de juego y nota la gran competencia.



Sin embargo, seguramente los jugadores sí sueñan con conseguir la ‘Orejona’, pues quién no quiere levantarla. Pep Guardiola y sus dirigidos tendrán rivales duros en la fase de grupos. Enfrentarán al Sevilla, al Borussia Dortmund y el Copenhague. Un reencuentro de Erling Haaland con los alemanes, que, sin duda alguna, es un partido más que atractivo.



Los ‘Citizens’ suman siete unidades en estas tres jornadas de la Premier League, y desean seguir cosechando. Enfrentarán en la cuarta fecha al Crystal Palace, durísimo rival. El CEO del Manchester City, Ferrán Soriano habló con Movistar y dijo cuál es el verdadero objetivo, “nosotros jugamos para ganar la Premier League que es nuestro trabajo de cada día. No nos podemos obsesionar con ganarla porque la historia está llena de equipos que se obsesionan con la Champions y después se olvidan de lo básico, que para nosotros es la liga”.



Su objetivo se cumplió la temporada pasada, y Ferrán Soriano explicó el sentimiento de ganar la Premier League, “creo que no ha sido suerte que el Manchester City haya ganado cuatro de las cinco últimas Premier League. La suerte vale para un día, pero en el medio plazo lo que cuenta es el trabajo y cuando equipos como el Real Madrid o nosotros ganan consistentemente no es por suerte”.