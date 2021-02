Sin misterio: el cálculo de Ancelotti para no usar a James ante Leeds

A la luz de los acontecimientos palidecen las rebuscadas teorías sobre la suplencia de James en Everton, en la victoria 1-2 contra Leeds. Ni castigo, ni descanso para Manchester United, ni nada de eso. Fue un riesgo calculado del técnico Carlo Ancelotti, una apuesta ganadora más que salió bien pero que bien pudo condenarlo en el camino.

El 'misterio' fue aclarado por el diario Liverpool Echo, que explica cómo el italiano resolvió correr un riesgo alto para 'tirarle cambiada' la estrategia a Marcelo Bielsa, otro experto en la materia, quien esperaba una fórmula creativa para combatir la altísima exigencia física de sus dirigidos.



"La creatividad de ataque de Everton lo involucra siempre (a James). Marca goles, crea asistencias, está involucrado en casi todos los movimientos de su equipo para hacer daño al rival. Dejar fuera a un jugador de ese calibre siempre llamará la atención, por lo que debes asegurarte de que sea la decisión correcta. Ancelotti evaluó las opciones a su disposición y confió en la forma y la estructura por encima de las cualidades de un jugador", dijo el medio.



"Todos sabíamos cómo iba a jugar el Leeds United. En términos muy simples, iban a ser intensos, iban a presionar en todo el campo, iba a ser un encuentro de alto ritmo", añadió.



Por eso, no por el partido de este sábado, por lesiones o absurdas diferencias personales con su jugador fetiche, el DT movió sus fichas de manera inesperada: "en lugar de que James juegue en el papel del número 10 y use su habilidad creativa para atravesar la defensa de Leeds, se puso más énfasis en el lado defensivo. Gylfi Sigurdsson asumió ese papel y logró el cometido de frenar a Kalvin Phillips, asegurándose de que no pudiera dictar el juego como lo ha hecho en toda la temporada. Ese talento defensivo combinado con su energía significó que Everton podría presionar en lo alto del campo con Dominic Calvert-Lewin haciendo mucho de ese trabajo pesado", explicó el Echo.



"Pudo no haber sido la tarde más creativa para Richarlison o Alex Iwobi, se tenían tareas similares para intentar interrumpir a Leeds desde atrás", apuntó. Eso explica que después de la trabajada victoria, Ancelotti comentara sobre Sigurdsson y Calvert-Lewin, autores de los goles: "Fue más importante el trabajo que hizo con Sigurdsson a la defensiva. Necesitábamos este tipo de trabajo de nuestros delanteros, Richarlison e Iwobi incluidos. Después de eso, marcaron dos goles fantásticos y estoy contento por esto, pero más por el trabajo que hicieron en defensa".



¿Y entonces, James? "A pesar de todas las mejoras que Rodríguez ha mostrado en las últimas semanas, probablemente no hubiera estado al nivel necesario para este partido contra el Leeds. A menudo, desde el fichaje del colombiano, (Ancelotti) ha recordado a los medios que no fichó al creativo del Real Madrid por sus capacidades defensivas", añadió el diario de Liverpool.



El tema de fondo es uno solo: no es James, es Everton. Al DT le pagan para administrar la plantilla, no para hacer que todo gire alrededor de una sola ficha. Y el colombiano lo entiende ahora que la vida y la profesión le han mostrado todos los grises que hay entre el blanco y el negro.



"La elección de Ancelotti lo diferencia de los entrenadores del pasado. Otros podrían haber intentado calzar a sus mejores jugadores en cualquier formación, dañando a su vez la verdadera estructura del equipo y sus posibilidades de ganar. Sin embargo, Ancelotti ve más allá de las cualidades del individuo. Se trata del colectivo, ¿cómo puede el Everton ganar este partido de fútbol en particular? El miércoles, la respuesta no incluyó a James Rodríguez, y eso está perfectamente bien. El propio jugador, sin duda, entenderá exactamente por qué". Vale la pena que, de este lado del mundo, también hagamos es curso.