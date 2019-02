¿Por qué el chileno Alexis Sánchez ha perdido su chispa?

Los hinchas del Manchester United no han visto el mejor desempeño en Old Trafford del atacante chileno, que no ha podido mostrar su potencial y sólo ha marcado cinco goles en 37 partidos desde que fue traspasado del Arsenal en enero de 2018. Eso lo tiene preocupado y reconoce que está en deuda.



"Me gustaría haber traído más alegría al club", dijo Sánchez a la BBC. Sí, me preocupa porque creo en mis habilidades como jugador, quiero mostrarlo".



Muchas lesiones

Bajo las órdenes del ex técnico del equipo José Mourinho, el atacante tuvo que ausentarse de los campos en cuatro oportunidades debido a diferentes lesiones. Y este año acaba de recuperarse de una molestia muscular que lo sacó de las canchas durante 12 días.

Le cuesta retomar el ritmo

El técnico Solskjaer no ha confiado mucho en él por su falta de ritmo. "Él no me ha hablado mucho sobre lo que tengo que hacer en el campo, pero creo que soy un jugador experimentado, sé qué necesito hacer y qué no debería", dijo Sánchez. "Soy un jugador que, si no estoy en contacto con el balón, pierdo esa chispa, y a veces quiero jugar todos los partidos", afirmó.

Le ganaron el puesto



El jugador de 30 años está por detrás de Marcus Rashford, Jesse Lingard y Anthony Martial en la disputa por la titularidad y tampoco le ayudó una decepcionante actuación cuando ingresó como sustituto en la derrota ante Paris St Germain por la Liga de Campeones la semana pasada.