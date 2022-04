¡Inaceptable! Confirman amenaza de bomba contra capitán de M. United

El colmo de la intolerancia y el fanatismo se ha vivido en las últimas horas, tras divulgarse una amenaza de bomba contra un futbolista, que habría puesto en peligro la vida de una familia en Inglaterra.

Se trata de Harry Maguire, defensor central y muchas veces capitán del Manchester United, contra quien algún idiota habría atentado.



"En las últimas 24 horas, Harry ha recibido una seria amenaza a la casa de su familia. Ha informado esto a la policía que ahora está investigando el asunto. La seguridad de su familia y de quienes lo rodean es obviamente la prioridad número uno de Harry. Continuará preparándose para el partido de este fin de semana con normalidad y no comentaremos más detalles en este momento", dijo el canal Sky Sports.



La Policía de Cheshire confirmó que efectivamente hubo una situación anormal que se investiga y se trabaja para garantizar la seguridad de las personas amenazadas y sus viviendas.



"El miércoles 20 de abril, la policía de Cheshire recibió informes de una amenaza de bomba en una dirección en el área de Wilmslow. No se han producido evacuaciones, pero como medida de precaución un perro policía explosivo ha acudido al domicilio esta tarde, jueves 21 de abril, para realizar un registro de los jardines y alrededores", explicó.



El jugador ha sido blanco de críticas por su rendimiento y su rol dentro del equipo, pero una amenaza de bomba por eso no tiene ninguna justificación.