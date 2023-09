Polémica en la Premier: jugador fue suspendido por tema de apuestas

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) impuso este miércoles una dura sanción al defensa del Nottingham Forest, Harry Toffolo, quien cometió 375 infracciones por apuestas.



Ante esto, el futbolista no podrá jugar con su club por cinco meses. Toffolo jugó 21 partidos con el Forest la temporada pasada y admitió que estuvo implicado en temas de apuestas entre el 22 de enero de 2014 y el 18 de marzo de 2017 cuando militaba en el Norwich City.



No obstante, la sanción está suspendida hasta finales de la temporada 2024-25, siempre y cuando no recaiga en las apuestas. Ante esto, Toffolo recibió una multa ecónomica de 20.956 libras esterlinas.

Esta sanción al jugador ocurre unos meses después de la que se le impuso a la figura del Brentford, Ivan Toney, quien actualmente está sancionado con ocho meses sin poder jugar tras cometer 232 infracciones contra la ley de apuestas que indica que los futbolistas no pueden apostar y pasar informacion relacionada con el fútbol.



Toney podrá volver a entrenar con Brentford el próximo 17 de septiembre y podrá volver a jugar el 17 de enero de 2024.



Por su parte, Toffolo, que solo ha jugado un juego en esta campaña, podría reaccionar a la sanción en los próximos días al igual que su club.