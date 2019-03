Pogba le dice 'no' a Real Madrid: el volante se quedaría en el United

Aunque a inicios de temporada todo parecía listo para la salida de Paul Pogba de Manchester United, parece que la situación ha cambiado desde la llegada de Ole Gunnar Solskjaer al banco del equipo de Old Trafford.

Según reveló el diario inglés 'The Sun', pese a los dichos del hermano del futbolista tras el Mundial de Rusia 2018, tras algunas charlas entre Pogba y Solskjaer, el jugador francés está dispuesto a quedarse en Inglaterra por algún tiempo más, pues sabe que puede volver a potenciar su fútbol como capitán de los diablos rojos y que para ello cuenta con toda la confianza de su técnico.



Con base en lo anterior, el rumor, respecto al interés de Manchester United por Ivan Rakitic, va perdiendo fuerza, pues la zona media del equipo rojo está superpoblada y la presencia de Pogba acaba con las aspiraciones del croata por llegar a Inglaterra, teniendo en cuenta que Rakitic, pese a su buen presente, perdería su lugar tras la contratación de Frankie de Jong.



Sin embargo, está claro que aún la presencia de Solskjaer en el banco de suplentes, para la siguiente temporada, no está asegurada, por lo que en caso de no continuar, el panorama, tanto del francés como del croata, podrían cambiar bastante.