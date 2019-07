La confesión de Mauricio Pochettino tras perder la final de Champions

Mauricio Pochettino hizo una gran temporada 2018/19 con Tottenham, llevando el club hasta la final de la Champions League y metiéndose entre los cuatro primeros de la Premier League para garantizarse su lugar en la competencia continental de la próxima temporada, algo que no lograron equipos tan tradicionales como Manchester United.



Con base en ello, los ‘spurs’ se preparan para la próxima temporada y aunque sufren con las posibles bajas que tendrá el plantel, también son conscientes de la responsabilidad que tienen al frente, pues repetir una campaña tan exitosa es complicado y, mucho más, si se tienen pocos refuerzos con los cuales contar.



Sin embargo, la preparación de los ingleses continúa y en medio de esto Pochettino habló respecto a lo que tiene en mente y a lo que sintió tras la derrota en la final: “De pronto, si hubiéramos tenido un resultado distinto, uno se lo piensa y dice: ‘Bien, este es el momento de dar un paso al costado, de dejar el club y darle la posibilidad a otro de que construya un nuevo capítulo en la historia del equipo’”.



Pero teniendo en cuenta el resultado que se dio, complementa: “Después de ese marcador creo que no era el final que estaba buscando. No soy una persona de huir a enfrentar problemas o decisiones difíciles, me gustan los retos, las situaciones difíciles, ahora lo que me toca es trabajar con el grupo desde lo mental y construir con la misma fortaleza con la intención de repetir una campaña similar”, sentenció el argentino.



Finalmente, refiriéndose a la posible partida de Christian Eriksen, quien dijo que le gustaría probar algo nuevo en su carrera, aseguró: “Es difícil para mí hablar de la situación de un jugador en particular y más si se trata sobre sus comentarios, yo no estuve ahí, entonces no sé. Para serles sinceros durante mi descanso no veo ni escucho los medios”.



“Eriksen está aquí porque quiere tener minutos. Él tuvo una pequeña cirugía luego de la final por eso no ha podido ser titular, pero se está entrenando con el grupo y de manera particular para no correr riesgos y disputar algunos minutos”.