Steven Gerrard: confianza plena en Phillippe Coutinho en Aston Villa

Phillippe Coutinho vive un buen momento en Aston Villa siendo una carta fundamental en el ataque de Steven Gerrard, y sumando cada vez más minutos en cancha. Un partido más que importante para Gerrard y el brasileño jugando de local ante el Liverpool, equipo que los vio jugar a ambos.

Coutinho tuvo minutos desde el inicio del juego ante el Liverpool en Villa Park y fue un atrevido liderando los contragolpes del Aston Villa contra los dirigidos por Jürgen Klopp. El brasileño compartió el terreno de juego con Steven Gerrard en su pasado en Anfield, y ahora es dirigido por el británico. ‘Cou’ busca que el Barcelona negocie con el Villa con el fin de que se pueda quedar en Inglaterra.

Sin duda alguna, Phillippe Coutinho sabe que no entra en el esquema de Xavi Hernández y el Aston Villa quiere seguir continuando con los servicios del brasileño. El 7 de enero Coutinho llegó a Inglaterra cedido por el Barcelona con opción de compra hasta final de temporada. Los catalanes están muy cerca de perder a su primer jugador de cara al próximo campeonato, pues los ingleses quieren cerrar el fichaje oficial del brasileño.

Los culés y los villanos están más que cercanos a sellar el fichaje del brasileño que está deseoso en continuar con el Aston Villa. Alrededor de 20 millones de euros, entre fijo y variables deberá pagar el conjunto de Birmingham para seguir contando con Phillippe Coutinho, según información de España con el Diario Marca.

Steven Gerrard buscará la manera de rebajar esa cifra que habían pactado anteriormente de 40 millones, y los ingleses esperarán bajar el precio a 20 millones de euros. El Barcelona no quiere que se de ese bajón de dinero porque no viven su mejor etapa económica. Sus fichajes serán reducidos, pues Joan Laporta ya ha dicho que no quieren poner en riesgo a la institución.