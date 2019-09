Un joven del Manchester City dejó una polémica frase contra Guardiola

Phil Foden, jugador de 19 años del Manchester City, no ha tenido los minutos suficientes en el equipo de Pepe Guardiola y los hinchas lo empiezan a pedir para el once inicial.



El futbolista hace parte de las inferiores de la Selección de Inglaterra y jugó uno de sus mejores partidos este fin de semana contra Turquía en la Sub-21.

En 'Daily Mail', el jugador del City habló sobre su buen juego, pero también dejó una frase que puede no gustarle mucho a Guardiola, quien no lo tiene en cuenta.



"Yo sólo sé que estoy listo para jugar. Trato de mostrarlo todos los días en los entrenamientos. Hubiese sido bueno que Pep (Guardiola) hubiera visto el partido de Turquía. Igual no vio mi partido porque estaba jugando al golf, de vacaciones', dijo el joven del City.